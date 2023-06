Tragický konec má koupání 12leté dívky v nádrži na haldě v Ostravě-Hrabůvce v úterý v podvečer. Přestože se hasičům a zdravotníkům podařilo ji z vody vytáhnout a obnovit její životní funkce, její stav v době předání do nemocnice byl stále kritický. Pod vodou totiž měla být údajně až 15 minut. Jak Deníku potvrdila ve středu policejní mluvčí, dívka v nemocnici zemřela. Původně se ale ve vodě topila dvě děvčata.

Halda v Hrabůvce. | Foto: Čtenář Deníku

„K události došlo v Ostravě-Hrabůvce u odvalu Jeremenko. Na základě upřesněných informací a provedených výslechů kriminalisté zjistili, že 12letá dívka měla být u vody se skupinkou nezletilých dětí. Dívka měla jít společně s kamarádkou do vody, kde se po nějaké době obě začaly topit. Náhodní kolemjdoucí chlapci okamžitě zareagovali. Jeden zavolal na tísňovou linku a druhý skočil za dívkami do vody. Jednu z nich se mu podařilo zachránit a vytáhnout na břeh. Druhou dívku následně z vody vytáhli hasiči, kteří ji předali do rukou záchranářů," upřesnila ve středu v tiskové zprávě policejní mluvčí Eva Michalíková.

Dívka zemřela v noci z úterka na středu. Kriminalisté v Ostravě se okolnostmi této tragické události dále zabývají.

„Chtěli bychom v těchto letních dnech připomenout, že neznalost vodní plochy se může stát osudnou jak pro děti, tak pro dospělé. Nepřeceňujte své síly a zbytečně neriskujte," dodala Michalíková.

„Dvanáctiletá dívka byla pod hladinou minimálně patnáct minut a nejevila žádné známky života. Zdravotnické týmy proto ihned zahájily rozšířenou resuscitaci. Za stálé nepřímé srdeční masáže byly pacientce zajištěny dýchací cesty a lékař ji připojil k umělé plicní ventilaci," popsal již včera její stav a zásah zdravotníků Lukáš Humpl, mluvčí zdravotnické záchranné služby kraje, s tím, že stav dívky byl v době předání do nemocnice stále kritický.

