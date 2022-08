A co se vlastně stalo? Soud o zastavení trestního stíhání za tramvajovou nehodu pravomocně rozhodl na jaře loňského roku. O několik měsíců později – ve zkušební lhůtě – Martin H. řídil osobní vozidlo. Při silniční kontrole u něj policisté provedli drogový test s pozitivním výsledkem. Odběr krve odmítl, na což má právo. Tím se vyhnul případnému trestnímu stíhání, dopustil se však závažného přestupku. A to mělo za důsledek pokračování trestního stíhání v souvislosti se srážkou tramvají.

Martin H. se v těchto dnech coby obžalovaný znovu ocitl před soudem. Moc do řeči mu nebylo. Deníku před vstupem do soudní síně řekl, že ve zkušební lhůtě výrazně překročil rychlost. Během hlavního líčení se však ukázalo, že důvodem byl pozitivní drogový test.

Trest

Tentokrát již Martin H. nikoho neobměkčil. „Spáchal přestupek, a to poměrně závažný,“ prohlásil kategoricky soudce, který zmínil i řidičovo porušování pracovních povinností a pozdní příchody na směny. Nakonec mu uložil peněžitý trest ve výši pětadvacet tisíc korun a na rok mu zakázal řídit drážní vozidla.

Martin H. v průběhu letošního roku ukončil v Dopravním podniku Ostrava pracovní poměr a nastoupil do firmy vyrábějící tramvaje. „Aspoň se podílím na výrobě tramvají,“ řekl. Verdikt je pravomocný.

Nehoda

Nehoda, za kterou byl souzen, se stala předloni v lednu v ranních hodinách. Martin H. řídil soupravu na lince číslo 4 mířící do centra Ostravy. Na zastávce na Frýdlantských mostech nedobrzdil a zezadu narazil do stojící tramvaje. V obou cestovalo přes dvě stě lidí. Zranění utrpěli dva pasažéři. S pohmožděným kolenem a poraněnou hlavou museli vyhledat lékařské ošetření.

Na nehodě se mohlo podepsat i počasí v podobě namrzlých kolejí. Na to se však řidič nevymlouval. „Je mi to opravdu líto. Omlouvám se zraněným lidem i zbylým cestujícím za ztrátu času a šok, který jsem jim způsobil,“ uvedl. Jak přiznal, při vjezdu na zastávku spoléhal i na to, že se před ním stojící souprava rozjede, což se nestalo.