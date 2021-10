Tramvaje směřující z Dubiny a Hrabůvky se tak v říjnu z části vrátí na své trasy z konce 90. let minulého století, kdy spojnice na Místecké neexistovala a spoje jezdily přes Mírové náměstí.

„Krátce po půlnoci 5. října až do ranních hodin 30. října, z důvodu prací v kolejišti na ulici Místecké, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 6 a 10. Linky č. 1 a 10 pojedou odklonem přes Mírové náměstí a Jubilejní kolonii,“ uvedl Dopravní podnik Ostrava.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.