Modernizace, financovaná z dotací Evropské unie, je součástí rozsáhlejšího projektu modernizací tramvajových tratí na území města Ostravy, který počítá s modernizací trati také v ulicích Výškovické, Hlučínské, Opavské a dalších a který má být realizován do roku 2022.

Při modernizaci trati u zastávek na Náměstí S. Čecha bude použita zcela nová technologie s prvky snižujícími hlučnost a vibrace, která současně zajišťuje její delší životnost. Práce by měly skončit do 30. června, do té doby dojde k omezení osobní i hromadné dopravy v okolí.

OHLÉDNUTÍ

Připomeňte si s námi také pětidílný seriál Deníku o nejhorší zastávkách v Ostravě:

Pětidílné putování po nevyhovujících zastávkách MHD v Ostravě, které jsme z různých důvodů označili za ostudné a zdaleka neodpovídající potřebám 21. století, jsme přinesli v roce 2018. Tématu si tehdy všimla i jiná média a některé ze zastávek se dočkaly zlepšení. Byť by zde klidně mohly být uvedeny jen zastávky s nehostinnými podchody, snažili jsme se poukázat na vícero problémů.

1. Most Miloše Sýkory (v podloubí na Sokolské třídě)

2. Dřevoprodej

3. Hulvácká

4. Hulváky

5. Stará ocelárna