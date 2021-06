Domeček pro klienty Čtyřlístku ve Lhotce byl otevřen 2. června 2021. Jde o již osmý domek, který Čtyřlístek v Ostravě od roku 2019 zprovoznil.

Slavnostního předání do provozu se zúčastnil starosta městského obvodu Ostrava – Lhotka Josef Šrámek, ředitel Čtyřlístku Svatopluk Aniol a námětek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák, který má v gesci agendu sociálních věcí a zdravotnictví, kulturu a volnočasové aktivity.

Zbyněk Pražák konstatoval, že vytvoření podmínek pro ukončení ústavní péče klientu Čtyřlístku, kteří zvládnou nový typ bydlení, a jejich postupné stěhování se řídí koncepcí transformace sociálních služeb, kterou Rada města Ostravy schválila v dubnu 2011.

Transformace byla zahájena v roce 2013, kdy se začala realizovat transformace tak, aby se ústavní systém péče o lidi s mentálním postižením začala rozvolňovat do menších celků. Cílem je, aby se péče o ně co nejvíce přiblížila běžným podmínkám a aby se lidé se zdravotním postižením mohli lépe začleňovat do komunitního života v místě svého bydliště. To se podařilo.

V domku žije 12 klientů z Domova Barevný svět. O klienty pečuje v nepřetržitém provozu 13 pracovníků. Každá ze dvou domácností má čtyři pokoje, obývací pokoj s jídelnou, kuchyňský kout, sociální zázemí a rozlehlou zahradu.

Koncem roku 2021 by tak mělo 159 klientů Čtyřlístku bydlet ve 13 domcích. Náklady na transformaci činí 280 milionů korun s tím, že 240 milionů je příspěvek z fondu Evropské unie a zbytek pokrývá statutární město Ostrava.



Hlavní sídlo Čtyřlístek–centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava Bylo postaveno v roce 1991 v Ostravě - Muglinově. Jedna z největších organizací poskytujících v Moravskoslezském kraji sociální služby lidem se zdravotním postižením, mentálním i tělesným oficiálně vznikla 1. ledna 1992. Tehdy pod názvem Ústav sociální péče pro mentálně postižené. Zpočátku pečovala formou různých typů pobytových, ambulantních i terénních služeb o více než 400 klientů.

V posledních deseti letech organizace prochází zásadní proměnou směřující k humanizaci poskytovaní služeb. S ní úzce souvisí také transformační proces, který bude dokončen na sklonku roku 2021. V současné době poskytuje Čtyřlístek sociální služby více než 250 klientům ve věku desíti let do stáří, a to jak v pobytových službách, tak ve službách sociální prevence včetně fakultativních služeb, zdravotní péče a základního sociálního poradenství.