Majitel Baníku Ostrava Václav Brabec naplňuje sliby, s nimiž do slavného klubu vstupoval. Nejprve zkonkurenceschopnit áčko, potom se zaměřit na mládež. A nejen tu baníkovskou. Přesně za tímto účelem se uskutečnilo slavnostní otevření tréninkového centra Vista v Ostravě-Zábřehu.

Společnost Ostravská sportovní aktuálně provozuje v Ostravě tři vlastní sportovní areály – vedle Visty také sportovní areál na „Šoupalce“ v Porubě a sportovní zázemí po spolku TJ Baník Radvanice, který skončil v likvidaci. Další dva – Krakovská a Hulváky – pak provozuje, ale nevlastní. Všechny tyto areály využívá zhruba tisícovka sportovců ve věkovém rozpětí nejčastěji od 6 do 19 let.

„Do sportovního zázemí v Ostravě a areálu na Vistě jsem se rozhodl investovat z prostého důvodu. Když jsem přišel do Baníku, situace s tréninkovými plochami a infrastrukturou byla velmi tristní. Neměli jsme kde trénovat, jezdili jsme do Orlové, do Markvartovic, zkrátka všude, kde nás chvíli nechali,“ zavzpomínal pro Deník předseda představenstva Baníku Ostrava Václav Brabec, podle něhož šlo o velmi složité období.

Investice za stamiliony

Od roku 2016 tak nainvestoval z vlastní kapsy do sportovního zázemí v Ostravě asi 200 milionů korun, přičemž dalších 27 milionů tvoří každoroční náklady na provoz zmíněných sportovišť. „Hned 60 procent všech nákladů stojí provoz Visty a Krakovské, a to proto, že tady trénuje i ‚béčko’ Baníku a má zde domovskou základnu,“ popsal jednatel Ostravské sportovní Matouš Hába a vysvětlil, že areálu je v provozu nepřetržitě od 7 do 18 hodin, v zimě, kdy se využívá umělá tráva, ještě o hodinu déle. V areálu jsou dvě hřiště s umělou trávou a jedno hřiště s přírodní trávou.

„Jen samotným provozem ‚umělky‘ dokážou hráči vynést z hřiště ročně asi deset až dvanáct tun granulátu, který tak musíme průběžně doplňovat a jehož obnova stojí kolem 200 tisíc korun ročně,“ popsal praktickou stránku věci provozní ředitel Ostravské sportovní Michal Nevřela s tím, že jedno přírodní hřiště spotřebuje asi tunu až tunu a půl hnojiva ročně.

V místě dnešního moderního sportoviště, které bylo částečně otevřeno už v roce 2019, avšak až nyní kompletně, byl původně zanedbaný park.

„Domluvili jsme se s radnicí na Jihu a nainvestovali sem peníze. Areál dnes slouží sportovcům od přípravky až po starší mládež, a to nejen baníkovskou, ale i z Vítkovic, Sokolu Hrabůvka, Staré Bělé a dalších klubů, které v Ostravě jsou,“ řekl Brabec a objasnil důvody svého mecenášství. „Za posledních dvacet let v Ostravě ubylo 21 hřišť a fotbal strádal. Věřím, že vybudováním tohoto areálu, areálu na Šoupalce a tím, že se nyní pouštíme do Radvanic, bude fotbal v Ostravě už jen vzkvétat,“ přeje si Václav Brabec.

Sklad léčiv a jatka jsou minulostí

Rekonstrukce druhé části Visty začala v minulém roce. V rekonstruovaných prostorách budou šatny, ale také zázemí pro osivo a další nezbytné součástí tréninkového centra.

„V minulosti tady byl sklad léčiv pro někdejší nedalekou nemocnici. Zajímavější minulost má už dříve otevřená první část komplexu, kde bývala jatka. Když se začala budova rekonstruovat, skoro celé patro sloužilo jako velký mrazák, na stropě byly kolejnice a z nich visely háky. Čekali jsme, jestli tady ještě někde nenajdeme polovinu prasete,“ zavzpomínal Hába, podle něhož bylo otevření druhé části komplexu nezbytné, aby prostory mohly využívat i další kluby, nejen Baník.

„Jsem velmi rád, že se dlouhodobě nevyužívané plochy a zchátralé budovy změnily na frekventované sportoviště. Nové využití je velmi dobré a poslouží také rozvoji městského obvodu,“ kvituje proměnu starosta Jihu Martin Bednář.