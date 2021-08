V době, kdy Jakub J. pobýval ve Věznici Heřmanice, napadl spícího spoluvězně, jehož polil vroucí vodou z rychlovarné konvice. Způsobil mu poranění v podobě popálenin prvního a druhého stupně na dvanácti procentech těla. Hodně nezvyklý byl motiv činu. Za vším údajně stálo přesvědčení, že ho druhý trestanec nakazil nějakou nemocí. Dokonce se objevily informace, že onou nemocí měla být rakovina.

Prý si nevzpomíná

Muž se proti devítiletému trestu, který mu v květnu uložil ostravských krajský soud, odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci. Se svými námitkami ale neuspěl. Mimo jiné tvrdil, že si na nic nepamatuje, argumentoval i tím, že byl odsouzen na základě nepřímých důkazů. „Jeho odvolání jsme zamítli jako nedůvodné. Obžalovaný vytýkal soudu prvního stupně především to, že vycházel z nepřímých důkazů, a že nebyl proveden jediný přímý důkaz. Odvolací soud má za to, že jeho vina byla prokázána bez důvodných pochybností, a to jednak svědeckými výpověďmi, znaleckými posudky i motivem obžalovaného, který měl představu, že ho poškozený nakazil nějakou nemocí,“ uvedl mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

Podle odvolacího soudu je devítiletý trest sice přísný, ale ne nepřiměřeně natolik, aby jej bylo možno označit za nezákonný. „Obžalovanému přitěžuje zejména jeho trestní minulost a také postoj k tomuto trestnímu řízení,“ dodal Cik.

Zkrat

K činu došlo v srpnu 2019 v časných ranních hodinách ve Věznici Heřmanice. Jakub J. odešel z cely do společné místnosti a v rychlovarné konvici ohřál vodu. „Tu poté vylil na spícího muže,“ uvedl státní zástupce s tím, že jen shodou šťastných okolností nedošlo k závažnějším následkům. Zraněný trestanec si útok nedokáže vysvětlit. „Nevím, neměli jsme žádné spory, ale byl zřejmě na hlavu,“ řekl s tím, že v době činu bylo v cele šest odsouzených. Proč si vybral zrovna jeho, nechápe.

Obžalovaný před soudem prohlásil, že si na útok nepamatuje. „Je hrozné, co je mi kladeno za vinu. Na ten skutek si nepamatuji,“ vypověděl. Hrozilo mu pět až dvanáct let vězení.

Slivovice a šroubovák

Muž pochází ze Slušovic na Zlínsku. V roce 2012 mu zlínský soud vyměřil deset let vězení za pokus o vraždu kamaráda. Po vypití litru slivovice mu během hádky vrazil šroubovák do hlavy. Podle výpovědí známých byl nevyzpytatelný, jeho jednání ovlivňovaly i drogy. Svou přítelkyni například podezříval z toho, že mu do hlavy instalovala čip, doma hledal skryté kamery. Ambulantně se léčil na psychiatrii.