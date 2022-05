Tři kila řízků a dvě kila příloh. Ostravský jedlík opět řádil. I s maminkou!

Před několika týdny spořádal čtyři kila burrita v mexické restauraci, nyní si známý subtilní jedlík z Ostravy Radim Dvořáček „vychutnal“ tři kilogramy řízků, dvě kila brambor plus zeleninu. A to v podniku, který si o to doslova říkal – v Řízkárně u Orla v Ostravě-Výškovicích.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Radim Dvořáček ve výškovické Řízkárně U Orla spořádal tři kila řízků, dvě kila šťouchaných brambor a zeleninovou přílohu. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Možná nepřekvapí, že středeční počin není největší objem řízků, které Radim Dvořáček na posezení spořádal. Na Slováckém řízku se do něj vlezlo ještě o 300 gramů víc, nyní však celkový objem navýšily brambory a zeleninová příloha o další dva kilogramy. Ani to ale není rekord, švestkových knedlíků na trnkobraní snědl asi šest kilo. „Maso je však daleko sytější, stejně jako třeba pizza se sýrem. Lépe se jí ‚tekutější‘ jídla, případně doplněná o omáčky. Řízky se rychle přejí,“ popsal Dvořáček, který zvolil taktiku „nejdřív řízky, potom, co ještě zvládnu“. Šedesátikilový profi jedlík z Ostravy právě spořádal 4 kila burrita, podívejte! Stejně jako s burritem, ani tentokrát se mu nepodařilo vlézt se do nezávazného časového limitu jedné hodiny, cíl – propagaci svou i restaurace – ale za dvě hodiny splnil. V Řízkárně U Orla podobné typy vídají rádi, v klasickém menu pro ně mají připravený takzvaný Kolořízek, který váží půl kilogramu a kdo si jej dá, nechá si změřit čas a sní jej i s přílohou do 15 minut, nemusí ho platit. Když to nevyjde, peněženka zasténá. Tentokrát si jej dala i maminka Radima Dvořáčka, která syna na akci doprovodila. Nesoutěžila sice na čas, ale Kolořízek snědla! V rodině nebyla první… „Před pěti lety jsem to zkusil, porci jsem zdvojnásobil na kilový Kolořízek a půl kila brambor, a i tak jsem se do 15 minut vešel,“ vzpomíná Dvořáček, který dnes ráno jako obvykle vypil na roztažení žaludku kávu a šest litrů vody a čaje. PODÍVEJTE SE: Burger festival v Ostravě u Karoliny přilákal davy gurmánů „Vhodné jsou močopudné tekutiny, které jdou rychle ven,“ říká jedlík.Zdravotních rizik si je vědom, se svými šedesáti kilogramy, jinak zdravou stravou a povědomím o fungování trávicího traktu si ale obavy nedělá. „Vím, co hrozí, ale jím tak jen nárazově na soutěže, jinak se stravuji zdravě, jím častěji po menších porcích a zejména saláty a zeleninu,“ dodává muž, který v minulosti vážil přes sto kilogramů, jedl nezdravě a cítil se nesrovnatelně hůř. „Navíc dnes dokážu odlišit soutěže od běžného života,“ ubezpečuje.