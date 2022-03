„Je to splněný sen. Úspěchem pro mě je už to, že mě vůbec vybrali. Navíc se potkám se svým vzorem, Arnoldem Schwarzeneggerem, který klání zaštiťuje,“ uvedl Miroslav Šín, jenž v posledních třech měsících téměř veškerý volný čas trávil v posilovně.

„Poslední týden jsem si ale od tréninku odpočinul. Je nutná pauza. Byl jsem u fyzioterapeuta, uvolnil mě. Jsem připravený,“ řekl Deníku Miroslav Šín. Spolu s ním do USA jako náhradník odlétá i jeho hasičský kolega z Libereckého kraje Jan Pipiš. Také on byl vybrán organizátory.

„Chceme si to užít,“ řekl Miroslav Šín, který se těší zejména na setkání s Arnoldem Schwarzeneggerem. „Je to můj idol. Jsem jeho fanoušek. Mám rád filmy, ve kterých hraje. Kdybych měl vybrat jeden, asi by to bylo Komando. Je to úžasný film,“ řekl Miroslav Šín.

V USA se potká s kamarádem ze základní školy, který žije v USA. „Vezme si dovolenou. Bude nám dělat průvodce,“ dodal ostravský hasič, kterého čekají náročné disciplíny. Mezi nimi je i zvedání stodvacetikilogramové klády ze země až nad hlavu. Počítá se počet úspěšných pokusů za minutu. Miroslav Šín váží v tuto chvíli jako soutěžní kláda. „V Americe ale budu spíše za střízlíka. „Když jsem se díval na videa, byli tam chlapi se 150 kily,“ poznamenal.

Jediným dvěma vybraným borcům ze střední a východní Evropy drží palce spousta lidi. „Až mě to samotného překvapilo, kolik mám pozitivních ohlasů na to, že se soutěže zúčastním,“ poznamenal Miroslav Šín, kterému s intenzivním tréninkem pomáhal medailista a strongman Jiří Tkadlčík.

K TÉMATU

Miroslav Šín má za sebou řadu úspěchů. Mimo jiné získal zlatou medaili v silovém trojboji ze Světových policejních a hasičských her v Sydney nebo v Jižní Koreji. Na jedněch světových hrách hasičů a policistů na severoamerickém kontinentu dokázal porazit všechny domácí hvězdy v páce. Že by ale někdy zápolil na The World's Strongest Firefighter, jej nenapadlo. Bude vůbec první český hasič, kterému se něco takového podařilo. O tom, jaké disciplíny na ně čekají, se Miroslav Šín a Jan Pipiš dozvěděli až letos v lednu. Jde o zvedání více než stokilové klády ze země, mrtvý tah v délce 60 sekund s více než dvousetkilovým závažím, běh s pytlem písku přes rameno a přitahování závaží na laně. Jsou to jiné disciplíny, než na jaké jsou naši hasiči z extrémních závodů zvyklí. Zdvih klády je pro ně úplnou novinkou, nejvíce si naopak věří v mrtvém tahu.