Přestože řada silničních projektů, které si vyžádají uzavírky, teprve dostane razítko nebo se na ně najdou peníze, známe už některé, jež řidiče v příštích měsících jistě potrápí. Zadavatelé, zhotovitelé, důvody i lokality jsou různorodé.

Částečná uzavírka Rudné ulice, Ostrava, 11. ledna 2022. | Foto: Deník/Petr Jiříček

V krajské metropoli většinu řidičů zajímá stav prací na výstavbě druhého mostu v Rudné ulici – v úseku, kterým za běžného provozu projede denně až 45 tisíc aut. „Zprůjezdnění stavby je reálné koncem září, maximálně do poloviny října,“ řekl Deníku mluvčí investora, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl s tím, že blíže jasno bude během června.

Součástí zakázky za bezmála čtvrt miliardy pro Inženýrské a dopravní stavby Olomouc je však také výměna povrchu vozovky v Rudné ulici od budovaných mostů až do křižovatky se Závodní ulicí.

V tomto úseku je nyní živo také proto, že Ostravské komunikace (OK) vyměňují systém semaforů v křižovatce s Lidickou ulicí. V první fázi se místo světel o řízení dopravy v křižovatce postarali policisté, za klidnějšího režimu vesměs mimo vozovku práce potrvají do června. „Současně dojde k výměně koordinačního kabelu vedoucího k nejbližšímu systému světelné signalizace v koordinovaném dopravním tahu,“ popsaly OK hlavní přínos pro plynulost dopravy.

Konec výpadkům v tunelu

Přímo ŘSD však u Ostravy chystá ještě jednu velkou akci – modernizaci elektroinstalace v Klimkovickém tunelu, kde letos už třikrát vypadl proud. Auta vždy musela projíždět Klimkovicemi, což pro lázeňské město bývá utrpení.

Termín a zhotovitel ještě nejsou známí, modernizace původní, patnáct let staré elektroinstalace už se ale podle ŘSD nedá odkládat a výpadky jsou toho důkazem. Systém nyní budou nově pohánět bateriové, nikoli již dieselové agregáty.

Už jen do konce května potrvá další z nekonečné řady omezení v Místecké ulici, které povolil Moravskoslezský kraj a kde je nyní částečně uzavřen směr na Frýdek-Místek kvůli rekonstrukci mostu.

Pozor v ostravských „dědinách“

Další výraznější uzavírky se týkají především „vesnických“ částí Ostravy. Od března je zcela uzavřen tah Polankou nad Odrou. Kvůli rekonstrukci mostu přes Odru tudy řidiči neprojedou patrně až do konce října.

Podobné uzavření tahu jako v Polance nyní zažívají v Nové Bělé, kde bude do září uzavřen úsek mezi Plzeňskou a Místeckou, či přesněji řečeno – pro znalejší místopisu – mezi Krmelínskou a Hrabovskou.

Za hranicemi města, nyní však už nikoli okresu, se pak obdobné komplikace odehrávají v Šenově a Václavovicích. Stejně jako loni je zkomplikován průjezd obcemi kvůli kompletní uzavírce úseku Frýdecké ulice z důvodu opravy vozovky. Práce, stejně jako v Místecké, v Polance nad Odrou i v Nové Bělé provádí společnost Sekne. V tomto případě jen do poloviny června.

Klidné léto nebude

„Prozatím jsou známy stavby, které buďto už začaly v minulém roce nebo přinejmenším byly dříve vysoutěženy. Nyní se řeší a dokončují různá výběrová řízení, kdy až následně vysoutěžené firmy řeší různé uzavírky s úřady,“ řekl Deníku náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka s tím, že kraj navíc nyní čeká na přiznání peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury, podle čehož spustí i další dopravní akce. „Jistě tedy během léta řada dopravních staveb a z nich plynoucích uzavírek ještě vyvstane, netroufám si tvrdit, že by letos bylo klidné léto,“ popsal s odkazem na tradiční termín prací na silnicích.