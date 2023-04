Unikátní letní počin v Opavě, za nímž stojí Rostislav Bažanowski z Ostravy, má sblížit civilní, turisticky laděnou veřejnost s vojáky a vojačkami. Primárním cílem však je přivést lidi zpátky k pohybu. Po covidu údajně velmi zlenivěli.

V cíli čtvrtého dne pochodu obdrží účastníci 4denní kříž. | Foto: Se souhlasem Rostislava Bažanowského

Pohybem a akcemi pro veřejnost žije. Rostislav Bažanowski z Poruby pořádá každoročně už tradiční turistické akce Štramberský Jasoň a Švihák rožnovský, také Slet Lysařů, náročnější lahůdku pro milovníky královny Beskyd, loni premiérově Ostravský nachmelený pochoďák a pro běžce ze všech jeho akcí patrně nejoblíbenější Starobělské Lurdy. A to některé další jeho plány zastavil covid.

Teritoriálně pokrývá velkou část regionu od nejvyšších vrcholů Beskyd přes malebné podhůří až po krajskou metropoli. „Jen na Opavsku pořád nic, bylo na čase to změnit,“ komentuje Bažanowski nejnovější akci ze svého portfolia, kterou nazval příznačně 4DNY.

Půjdou vojáci příkladem?

Právě tolik dní po sobě, a to letos od úterý 18. do pátku 21. července, mají účastníci pochodu strávit na cestách kolem Opavy. Pěšky, bez jakéhokoli dopravního prostředku, bez možnosti běžet, navíc vojáci, od nichž si slibuje nemalou účast, s desetikilovým závažím na zádech. Cíl je jasný – urazit každý den po předem dané trase 40 kilometrů (třicet, jde-li o účastníky mladší 15 let nebo starší 60 let).

Právě na vojáky, stejně jako příslušníky integrovaného záchranného systému, tentokrát Bažanowski jmenovitě cílí a věří, že v jeho snaze přivést lidi zpátky k pohybu, půjdou příkladem. Prostřednictvím svých akcí totiž pozoruje, že lidé poněkud zlenivěli. Před covidem se jeho akcí účastnily tisíce lidí, v ročnících po pandemii jich poněkud ubylo.

4DNY před ně staví jako skutečnou výzvu. Nejen proto, že patrně bude nutné vzít si na ni dovolenou (vychází se každý den v 6 hodin ráno, cíl je otevřen od 12 do 18 hodin), ale také proto, že vidina 160 kilometrů v nohách může někoho položit ještě před startem. „Na první pohled se to může zdát hodně, ale za sedm hodin – což je čas, který aktivní turisté stráví zcela běžně dokonce na horách – se dá do cíle dostat naprosto reálně,“ vypočítává organizátor pochodu a kalkuluje při tom s průměrným tempem lehce přes 5,5 kilometru na hodinu.

Kudy se půjde?

První den – tematicky k účasti vojáků a vojaček – má podtitul Krajem bunkrů. „Trasa provede armádu chodců západní částí Opavska, krajinou, která je poseta desítkami vojenských bunkrů z 30. let minulého století,“ říká Bažanowski k trase, která však povede například i kolem Arboreta Nový Dvůr nebo několika méně známých zámků.

Všechny cesty vedou do Bělského lesa. V Ostravě chystají pivní turistický pochod

Druhý den naplánoval jako horkou zkoušku kolem meandrující říčky Hvozdnice či podél Weisshuhnova kanálu.

Třetí den připravil jako čistě zámeckou trasu, kdy účastníci projdou kolem dvou nejznámějších zámků na Opavsku – Raduně i Hradce nad Moravicí. Kdo vydrží do finále, zamíří čtvrtý den na východ do Kravař a Velkých Hoštic. Vychází se vždy z Opavy.

Úspěšní účastníci pochodu v cíli obdrží 4denní kříž „za zásluhy“. Jeho podoba se bude v dalších ročnících měnit a doplňovat obdobně jako vojenské hodnosti a účastníci si jej „předplatí“ v rámci registrace pochodu. Stane se jednou někdo „čtyřdenním generálem“?