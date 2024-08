Nemilá zpráva stihla v pátek organizátory metalového festivalu Ostrava v plamenech, kteří tak byli nuceni ohlásit necelý den před počátkem akce zásadní změnu v programu. Nedorazí kapela U.D.O., a to kvůli náhlé zdravotní indispozici svého frontmana Uda Dirkschneidera (72), který je považován za ikonu světového heavy metalu.

Pořadatelům festivalu se bleskově podařilo najít odpovídající náhradu ještě během pátečního odpoledne. U.D.O. zastoupí renomovaná finská powermetalová formace Stratovarius.

„Náš milovaný dvaasedmdesátiletý metalový bůh Udo Dirkschneider dnes nad ránem zkolaboval. V tuto chvíli je v nemocnici, kde podstupuje sérii vyšetření. Informoval nás o tom jeho syn, bubeník jeho kapely Sven Dirkschneider,“ řekl pro Novinky.cz pořadatel Ostravy v plamenech Patrik Kohut s tím, že během několika hodin se podařilo najít adekvátní náhradu.

„Obrátili jsme svět naruby, abychom zajistili náhradu na zítřejší večer. Samozřejmě, Udo je nenahraditelný, nicméně uvidíme jinou super kapelu a to finské Stratovarius, kteří se k nám vrátí po devíti letech,“ poznamenal Patrik Kohut.

Vedle Stratovarius v sobotu v Dolní oblasti Vítkovice vystoupí např. Phil Campbell and the Bastard Sons, v jejímž čele stojí dlouholetý kytarista slavných Motörhead. Dále se fanoušci mohou těšit na finské Beast In Black, francouzsko-irské Molybaron či exotické Dark Phantom z Iráku.

