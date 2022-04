Důvodem demontáže je nezbytná oprava po vandalském řádění a také nutnost nového ukotvení do země. Při poslední rozsáhlé opravě přednádražního areálu totiž došlo k posunu tyčí. „Při pohledu od pamětní desky to již nevytvářelo Davidovu hvězdu,“ řekla Deníku předsedkyně Židovské obce Ostrava Milena Slaninová s tím, že památník byl navíc poškrábaný a poškozený od vandalů.

Omezení na dálnici v Ostravě: zvlněná část se konečně začala opravovat

„Zjistili jsme to už v roce 2019 při osmdesátém výročí transportu do Niska. Získali jsme i dary na opravu. Ale ten přednádražní prostor byl opravován z prostředků Evropské unie a nesmělo se do toho pět let zasáhnout. A v té době ještě neuběhlo těch pět let. Tak jsme museli počkat. A do toho přišel covid a další komplikace,“ doplnila Milena Slaninová. Další časovou prodlevu způsobilo vyřizování potřebných formalit a povolení. „Teď jsme se konečně mohli do toho pustit a památník demontovat,“ doplnila předsedkyně židovské obce.

Na tomto místě stál památník židovským obětem.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Památník má nyní ve své dílně firma, která opravuje kovové součásti, je také nutné provést nástřiky. Další firma poté provede instalaci. „Upraví ho do původního stavu,“ řekla Milena Slaninová. Památník by se měl na svém místě objevit v průběhu května. Na renovaci přispěl i Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, na jehož území se památník nachází.

Začíná další modernizace Bohumínské ulice v Ostravě a Frýdecké ulice v Šenově

„Židovská obec se na nás obrátila s žádostí o pomoc při renovaci. Vedení našeho obvodu se rozhodlo žádosti vyhovět a darovat židovské obci finanční dar ve výši dvacet tisíc korun. Velice si ceníme, že na svém území máme tak významný památník a chceme být v jeho renovaci nápomocni,“ uvedla Barbora Kopcová, tisková mluvčí radnice.