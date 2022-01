„Někdo prostě pojal nápad, že světelným sáňkám, co dělaly všem radost u Duhy, bude lépe u něj doma…“ stojí v oficiálním vyjádření vedení obvodu. Spolu s přemítáním, zda na nich chce zloděj jezdit nebo si je nechá na ozdobu? Totožnost pachatelů by každopádně mohla být brzy známá, místo je totiž hlídané kamerami.

„Pokud se zjistí kdo to ukradl, jednoznačně zveřejnit! Viníka bych vyvěsila někde veřejně! Až je odhalí, tak zveřejnit fota a příjmení! Rozvěsit po Porubě fotky, ať mají pořádnou ostudu! Vtipálci, měli by být zveřejněni!“ shoduje se veřejnost v komentářích. K dalším nejčastějším vzkazům patří: Hovada! a Useknout ruce!

Z radnice (kterou pronájem ukradené dekorace stála necelé čtyři tisícovky) vzkazují, že záležitost už řeší s majitelem sáněk policie i pojišťovna. „Pokud by je někdo viděl, budeme rádi, když informuje policisty,“ nabádá mluvčí obvodu. Jehož někteří obyvatelé se diví, že tam ta ozdoba vydržela ještě relativně dlouhou dobu…

Bohužel to není jediný případ, kdy se porubské vánoční dekorace staly terčem vandalů. „Představte si, že mezi námi žijí takoví, kteří považují za obrovskou zábavu rozpojit všechna světla na stromku na Alšově náměstí či na bráně ve Francouzské ulici. Dát to znovu do pořádku stálo spoustu práce,“ dodává mluvčí radnice.