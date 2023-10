/OHLASY/ Stovky lidí se v sobotu přišly do kostela Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu rozloučit s operní a koncertní pěvkyní, muzikálovou zpěvačkou a herečkou Patricií Burda Janečkovou, která 1. října v 25 letech podlehla vážné nemoci. Během dvou hodin, kdy byl kostel otevřen pro veřejnost, přicházeli s květinami hereččini kolegové i lidé, kteří se s ní osobně neznali.

Poslední rozloučení s Patricií Burda Janečkovou, 7. října 2023 | Video: Deník/Kateřina Součková

Odpoledne se pak konalo poslední rozloučení pro rodinu a pro zvané, při kterém příchozí zaplnili celý kostel. Zahájila ho melodie z filmu Babička, jak si zesnulá přála. Smuteční hosté se s pěvkyní rozloučili dlouhým potleskem, stejně jako tři desítky lidí, kteří obřad sledovali na obrazovce před vstupem do kostela. Na závěr na přání Janečkové zazněla píseň Tisíc mil v podání Waldemara Matušky.

„Je to velice smutné, tady není slov. Já jsem s Patricií měla tu čest se potkat na jevišti, zazpívat si s ní a jsem za to velmi ráda. Byl to velký talent a je mi to moc líto,“ řekla herečka Lada Bělašková.

Herec Josef Kaluža řekl, že když se s Patricií v poslední době potkali, nedávala vůbec najevo, že ji nemoc trápí a že ji něco bolí, nesla to statečně. „Byla to žena mého kolegy z divadla, takže mně byla blízká obzvlášť v poslední době, když byli spolu. Prožívám to jako strašný smutek. Je to tragédie asi pro všechny, kteří Paťu znali, protože odejít z tohohle světa takhle mladý je strašně kruté,“ řekl Kaluža.

Sbohem přišla umělkyni dát i Tereza Krmášková, která je uvaděčkou v Národním divadle moravskoslezském. „Jsem uvaděčka, ale tím, že jsme tam nosili kytky a různě, tak jsme se s ní znali i ze zákulisí. Byla strašně milá, byla strašně hodná, opravdu to byl milý člověk, který si tohleto nezasloužil v tak nízkém věku. Snad už zpívá s anděly,“ řekla Krmášková.

Janečková se narodila v Německu slovenským rodičům, vyrůstala a žila v Ostravě, kde absolvovala operní zpěv na Janáčkově konzervatoři. V roce 2010 ve 12 letech vyhrála česko-slovenskou televizní soutěž Talentmania. V roce 2014 se stala absolutní vítězkou světové pěvecké soutěže Concorso Internazionale Musica Sacra v Římě. V roce 2016 obdržela tři ocenění na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech.

Vystupovala na festivalech v Česku i zahraničí, jako sólistka účinkovala s mnoha českými a slovenskými symfonickými a komorními orchestry, působila v Národním divadle moravskoslezském. Loni oznámila, že bojuje se zhoubným nádorem prsu. Letos se provdala za herce Vlastimila Burdu.