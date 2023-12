/FOTOGALERIE/ Nebojíme se jako v domě duchů. Odnikud neprcháme jako ve středověkém žaláři. Ani se nesnažíme zastavit zkázu jako v hackerově doupěti. Přesto uchvacuje celý tým, včetně pětileté dcerky Klárky. Jeho název je ostatně všeříkající. Co je to za svět?

Ke čtyřem oblíbeným únikovým hrám – a páté outdoorové v areálu Dolních Vítkovic – přibyla v The Chamber další. A díky své propracovanosti a vizuálním efektům je zároveň i nejlepší hrou v Ostravě. „Tak trochu připomíná filmový zážitek,“ líčí provozovatel Aleš Salomon.

„Traduje se, že vedle světa, jak ho známe, existuje ještě jedna, skrytá dimenze – Wonderland. Je to svět vytvářený fantazií všech živých bytostí, od dětí přes dospělé až třeba po zvířata schopná představivosti. Na světě je jen několik málo portálů, skrz které lze do tohoto tajemného světa vkročit. Naštěstí byl jeden z těchto portálů odhalen v Ostravě,“ dozvídají se hráči před začátkem hry od průvodců Matěje a Adri.

Kam vede portál?

V The Chamber vědí, jak portál použít a projít jím, nemají na to však údajně dost odvahy. A tak se hráčů ptají: „Najdete odvahu se do Wonderlandu vydat a zachránit ho před zjevným nebezpečím které mu hrozí?“

Brzy zjišťujeme, že řeči o kouzelném světě plném barev a chutí jsou myšleny zcela doslovně. Využíváme klasické postupy typické pro únikové hry, abychom se pohybovali kupředu, ale i inovativnější metody. Malým bytem, do něhož jsme uvedeni, to totiž ani zdaleka nekončí. Až za ním vše teprve začíná. A máme 65 minut na záchranu kouzelného světa. Čas běží.

Když uděláme několik správných kroků, brzy na nás odkudsi začne promlouvat hlasem obdařený tvor. „Ahoj, já jsem kočka a jmenuji se… taky Kočka,“ říká rozverně.

„Jak vy na ně, tak oni k vám, tak si na to dávejte pozor,“ vzpomínáme na slova Adri. I díky sblížení se s kočkou Kočkou se i Klárka do hry okamžitě ponoří. Přivolává se prostým „mňau mňau“. Vybudujeme si s tvorem, který je hráčům i malým rádcem, dobrý vztah. Ale všechno má své meze.

„Čičí, zkoušela jsi to takto?“ ptám se jí, doufaje v nepřímou radu. Když nereaguje, přivolám ji typickým kočičím zvukem, načež si po chvíli vyslechnu: „…a neříkej mi Čičí, zase tak dobře se neznáme.“ To švagra má zřejmě ve větší oblibě: „Tomí, ty jsi ale hlavička!“ pochválí jej, když na řešení rébusu jde zjevně správným směrem.

Nejen šifry…

Postupně nestačíme koukat, jak jsou jednotlivé a na první pohled obyčejné dekorace ve Wonderlandu důmyslné a jaký mají význam. Nejde o únikovku postavenou na jednoduchých šifrách, ale o propracovanou hru plnou skrytých chodeb a interaktivních i dotykových prvků na principu vodivosti. Víc ale s cílem nevyzradit postup hry a její klíčové prvky neříkejme.

Důležité je, že nakonec Wonderland – v poměrně efektním finále – také zachraňujeme. V čase 64:12, tedy s luxusním náskokem 48 vteřin. Nebo zase tak luxusní nebyl, čičí?

ROZHOVOR K TÉMATU

Chceme, aby si hráči odnášeli téměř filmový zážitek, říká provozovatel The Chamber Ostrava Aleš Salomon

Aleš Salomon.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňPovězte, co vás přimělo získat do Ostravy právě Wonderland?

Tato hra je z fantasy prostředí, trochu i pohádkového světa, ale náročností je to klasická únikovka, která je vhodná pro partu chlapů stejně jako pro rodiny s menšími dětmi. Právě na ty jsme se zde snažili nejvíce zaměřit. Chtěli jsme únikovku, kterou by si byly schopné zahrát i menší děti zhruba od šesti let. A podle prvních ohlasů jsou z ní nadšené.

Jak dlouho probíhaly přípravy?

Wonderland jsme plánovali dostat do Ostravy dva roky, trochu to zbrzdil covid a zakázka na výukové centrum pro zaměstnance škodovky, ale loni na podzim jsme na něm začali pracovat. Přípravy rekvizit či softwaru trvaly šest měsíců, samotná stavba na místě čtyři měsíce. Hra je technicky velmi propracovaná a běží přes webové rozhraní na vnitřní síti, jelikož je plně automatizovaná. O to více času máme na to, abychom se věnovali hráčům, jak hrou procházejí, jak s nimi komunikovat a jak ji přizpůsobit jejich zkušenostem.

Mohu říct, že jde o vaši nejpropracovanější hru, necháte čtenáře nahlédnout „pod kapotu“?

Ano, hry jsou dnes daleko propracovanější a svým způsobem náročnější. Když to porovnám s první generací her, kde hrála jen hudba a princip spočíval v jednoduchých mechanismech, jsme dnes někde jinde. Ve Wonderlandu máme asi 1500 led diod, 12 reprobeden s kvalitním audiosystémem, asi dva kilometry datových kabelů, je to neporovnatelné. Pracujeme zde s vůněmi a potravinami, snažíme se, aby to nebyla už jen hra se zámečky, ale aby si hráči odnášeli téměř filmový zážitek. Aby se do hry vžili a přenesli se do úplně jiného světa. Tomu odpovídají i náklady hry, které jsou na desetinásobku první hry, tedy Tajemné pracovny.

Plánujete jít ještě dál?

Ve světě se studia předhánějí, kdo má lepší a dražší hru. U nás megalomanské akce nehrozí, potřebujeme mít ekonomicky funkční model, už i tato hra je na hraně návratnosti, ale chtěli jsme novou kvalitní hru, která nakonec i stála víc, než jsme počítali. I díky klimatizaci a vzduchotechnice, což nebývá běžné a není to malá položka. Hra má asi 130 metrů čtverečních, což je mezi únikovými hrami nadstandardní. Snažíme se o rovnováhu mezi zážitkem a návratností investice, určitě to ale není poslední hra.

Je Wonderland, který má za sebou první měsíce provozu, aktuálně nejoblíbenější hrou v The Chamber?

Tím, že našimi hrami prošlo odhadem už asi 40 tisíc různých lidí, mnoho z nich čekalo na novou hru, protože už měli vše odehrané. A naopak tím, že je hra takto dobrá, tak kdokoli si ji zahraje jako první, téměř automaticky přechází i na naše další hry. Ale ano, aktuálně zde evidujeme největší zájem. I proto tato hra může být vhodným vánočním dárkem.

Nabízíte tedy vouchery?

Darovat zážitek je dnes oblíbené, proto i u nás máme dva druhy poukazů: standardní za 2000 korun, který platí pro jakýkoli počet hráčů na naše první tři hry – Tajemnou pracovnu, Útěk ze žaláře a Hackerovo doupě. Platinový voucher za 2400 korun, rovněž pro jakýkoli počet osob, platí na nejnovější hry – Dům duchů a Wonderland. Za příplatek ke standardnímu voucheru je však možné zahrát si i tyto dvě hry, stejně jako držitelé platinového voucheru mohou vybírat i z prvních tří her. Standardní voucher platí půl roku, platinový devět měsíců, na požádání je ale prodlužujeme.