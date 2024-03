Nejlepší únikové hry v Ostravě už řadu let provozuje Aleš Salomon, který vyjednal franšízu s tuzemským králem v oboru, společností The Chamber. Právě o tomto stále se rozmáhajícím segmentu zábavního průmyslu jsme si povídali v novém dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny, jehož záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny s Ostravou a regionem jako takovým.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl Aleš Salomon, provozovatel únikových her The Chamber, 4. března 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Máte 60 minut na to, abyste buďto odněkud unikli, čemusi zabránili nebo alespoň v daném limitu splnili potřebné úkoly. Dnes už navíc v technicky špičkovém prostředí. V tom spočívá princip únikových her, unikátní zábavy určené pro malé skupiny.

Hostem podcastu Ostravské ozvěny byl majitel únikových her The Chamber v Ostravě, Aleš Salomon, moderuje redaktor Deníku Petr Jiříček, 26. února 2024, Ostrava.Zdroj: Deník/Jan Lakomý V centru Ostravy za Divadlem Antonína Dvořáka je pod značkou The Chamber provozuje Aleš Salomon. „Začalo to tím, že jsem sám vášnivý hráč. Baví mě to ale i jako podnikání, proto provozuju únikové hry. Naplňuje mě ten pocit, když vidíte odcházet z her nadšené lidi,“ říká v podcastu Ostravské ozvěny Aleš Salomon.

Přiznává, že v nich taky není žádný zelenáč. „Sám jsem stihl snad všechny hry dokončit, ale kolikrát jsem si říkal, že jsem mohl být lepší, jsem v průměru ostatních hráčů, určitě nepatřím mezi rekordmany,“ říká férově.

V podcastu Aleš Salomon také přibližuje, v čem spočívá kouzlo únikových her, jak se při výběru zážitku nespálit, jestli je čím dál technicky propracovanější hry ještě kam posouvat nebo kde a jak se rozhoduje o tom, které nové hry si hráči v Ostravě zahrají.

Nyní si mohou volit z pěti možností – Tajemné pracovny, Hackerova doupěte, Středověkého žaláře, Domu duchů a loňské novinky – pohádkového Wonderlandu. A také z terénní venkovní hry v prostředí Dolních Vítkovic.