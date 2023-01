Během fáze dokončení univerzitních budov, které nyní zdlouhavě čekají na kolaudaci, se město vrhlo na estetizaci nábřeží. Ve dvou fázích, první je hotová.

Cesta od vizualizace k aktuálnímu stavu:

Takto bylo představeno nové nábřeží v rámci projektu univerzitního kampusu.Zdroj: Se souhlasem MMO

Postupně se vizualizace proměny nábřeží zpřesnila, vypadat bude takto.Zdroj: Se souhlasem MMO

První etapa proměny nábřeží se drží nových vizualizací. Letos se město zaměří na proměnu samotné silnice v pěší zónu a břeh pod silnicí. Foto: Lukáš KaboňZdroj: Se souhlasem MMO

„Byly vybudovány propojovací chodníky s žulovým povrchem, schodiště, nové veřejné osvětlení a provedeny sadové úpravy,“ popsala pětiměsíční práce za bezmála 23 milionů korun mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná.

Letos druhá etapa

Zarostlá pustina prošla velkou proměnou s cílem zpřístupnit budoucím studentům i výletníkům samotnou řeku. „V cestě“ této myšlence však stojí samotná silnice na Havlíčkově nábřeží.

Ostrava pro cyklisty. Město chce podmínky, jaké mají vyspělé evropské metropole

„Schodiště je dominantou, která propojí univerzitní kampus s budoucí pěší zónou, která by měla být zhotovena jako finální řešení v rámci druhé etapy stavby,“ popsala plán investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Zmíněná druhá etapa má být přinejmenším zahájena během letošního roku společností K2 stavební Moravia podle návrhu Chválek Ateliéru. Po jejím dokončení však ještě řidiči nebudou mít na nábřeží vjezd zakázán úplně, protože pro ně neexistuje adekvátní náhrada. Město si proto pohrává s myšlenkou omezení rychlosti na třicet kilometrů v hodině a upřednostněním jiných způsobů pohybu a dopravy.

Finální řešení

„Hlavním úkolem všech úprav levobřeží je zklidnění ulice o automobilový provoz a vytvoření prostoru pro cyklisty a pěší. Komunikace ve své nové podobě nebude tvořit nebezpečnou hranici mezi sportovně rekreačním a uměleckým děním Ostravské univerzity a životem u řeky, ale propojí je,“ plánuje náměstkyně.

Úplné odklonění dopravy je ale dlouhodobý cíl, kterému musí podle policie předcházet jiné stavby či dílčí řešení. „Vybudování jakéhosi obchvatu, tedy nové komunikační sítě, je jeden z nejdůležitějších požadavků,“ potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková. Objezdní komunikace by měla vzniknout podle všeho na přelomu tohoto a příštího desetiletí coby součást dalších plánů s Černou loukou.

FOTO: Další proměna centra Ostravy. Nábřeží Ostravice se spojí s Černou loukou

Poté by měli řidiči jezdit po Pivovarské ulici, kterou čeká celková proměna, a dále po chystané komunikaci mezi Divadlem Antonína Dvořáka a univerzitním kampusem, která se v budoucnu napojí na novou spojnici s Dolními Vítkovicemi, tzv. Jednou mílí.

Nové nábřeží

Samotná pěší zóna na Havlíčkově nábřeží se zprvu omezeným provozem má mít délku asi 630 metrů, a to od Střelniční ulice po most Na Karolině, který má rovněž do budoucna projít velkou proměnou podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Vjezd řidičům do parkovacího domu na Černé louce bude zachován nyní v „třicítkovém“ režimu i v budoucnu.

VIDEO: Exkluzivně uvnitř unikátní Organiky v Ostravě. Stavba je plná zajímavostí

Z už provedených úprav svahu nábřeží je však zřejmé, že prvotní vizualizace, představené při odhalení podoby samotného kampusu, nebudou realizovány. V průběhu času je nahradily nové, zohledňující právě okolní prostranství. Místo visutých vyhlídkových teras podobných té u Sýkorova mostu se tak vsadilo přírodnější úpravy.