Učí tam děti lidí z první linie. Určené školy v kraji také začnou testovat

Všechny školy v regionu, které jsou určené pro péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury, už mohou testovat své zaměstnance. Během jednoho dne se podařilo do 45 určených škol, které aktivně pečují o děti a žáky od 2 do 10 let, dodat celkem 4950 testů.

Odběrová testovací sada. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„V minulém týdnu vláda nařídila testování ve školách, kam za nouzového stavu docházejí děti záchranářů, hasičů, sociálních pracovníků a dalších zaměstnanců krizové infrastruktury. V Moravskoslezském kraji je určeno celkem 47 takových škol, v provozu jich je 45 z nich. Včera odpoledne jsme z centrálního skladu v Čechách obdrželi skoro pět tisíc testů, které jsme rozdělili podle počtu zaměstnanců na jednotlivých určených školách,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny s tím, že o rozdělení a rozvoz všech testů se postarali zaměstnanci krajského úřadu. Měli jste covid? Pak vám stačí jedna dávka vakcíny, tvrdí studie Přečíst článek › Od začátku koronavirové krize jsou školy určené už počtvrté. Poprvé bylo od 18. března do 15. května minulého roku určeno 27 školských zařízení, kam docházelo průměrně celkem 250 dětí denně. Během druhé vlny bylo od 14. října do 27. listopadu určeno 43 škol, průměrně je navštěvovalo 279 dětí denně. Od 4. ledna do 26. února tohoto roku bylo určeno 41 škol, které denně pečovaly v průměru o 170 dětí denně. Aktuálně je od 8. března v Moravskoslezském kraji určeno 47 školských organizací, které denně navštěvuje průměrně 872 dětí ve věku od 2 do 10 let. Tento nárůst způsobilo uzavření nejnižších ročníků základních škol a mateřinek. Seznam určených škol v regionu je na stránkách kraje.