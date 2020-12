V letošním roce šlo do ostravského sportu a tělovýchovy přes 153 milionů korun, pro příští rok to bude jen necelých 128 milionů. Přestože v částce nejsou zahrnuty výdaje na významné akce města, je pokrácena o dvacet procent. Náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová už klubům rozhodnutí radních oznámila dopisem.

„Nechci škrtat na tělovýchově, tedy v uvozovkách na běžných na dětech, spíše musíme ty peníze seškrtat ve vrcholovém sportu. Investice do sportovní infrastruktury zůstávají neomezené, koneckonců sportovní haly jsou také zázemí pro sportující veřejnost, kterou nechci omezit,“ řekla Deníku.

Milionové počty

Přestože vše se zatím nese v duchu nejistoty a kluby nechtějí a ani nemohou být konkrétní, už nyní je zřejmé, že dopad bude velký. Z celkově pokrácené částky pětadvaceti milionů korun přijdou shodně asi o pětinu fotbalový Baník Ostrava i hokejové Vítkovice Ridera.

„Samozřejmě nás každá taková finanční újma bolí, protože se nacházíme v období, v němž se musíme obejít bez zisků ze vstupného, což je velmi významná položka našeho rozpočtu. Přicházíme o partnery, kteří vzhledem ke svým vlastním těžkostem nemohou nadále podporovat Baník. Mnozí z těch, kteří přece jen zůstali, nemohou udržet svou podporu Baníku na stávající úrovni a byli nuceni ji ponížit. Pokles podpory municipalit je pro nás proto zvláště bolestivý,“ uvedl pro Deník předseda představenstva Baníku Ostrava Václav Brabec, podle něhož bude muset klub přikročit k úsporným opatřením, která se mohou dotknout kteréhokoliv z 34 týmů v klubu.

„Věřím, že dopady na jejich kvalitu budou co nejmenší,“ doufá Brabec, který rozhodnutí města chápe.

Připlatí si rodiče dětí?

Situaci chápou také v hokejových Vítkovicích, které už nyní spoří, kde se dá. Přesto to vnímají jako citelný zásah. „Jelikož veškeré dotace města jsou našemu klubu poskytovány na činnost dětí a mládeže, tak by toto opatření mělo dopad právě na jejich sportovní přípravu,“ uvedl výkonný ředitel HC Vítkovice Ridera Petr Handl, podle něhož bude více jasno až po sestavení rozpočtu klubu na příští rok.

"Samozřejmě budeme hledat všechny možné cesty, jak zachovat co nejvyšší úroveň tréninkové přípravy našich mladých hráčů. V krajním případě by ale musel být takto významný pokles příjmů kompenzován zvýšením členských příspěvků, což by se negativně odrazilo na rodinných rozpočtech rodičů našich hráčů,“ zmiňuje jednu z variant.

Šetřete na akcích, ne klubech, vybízí florbal

A o poklesu sportovní výkonnosti se hovoří i v míčových sportech. Basketbalový klub NH Ostrava by podle svého generálního manažera Tomáše Ostarka při tomto krácení z města přišel asi o 800 tisíc ze čtyř milionů korun. „Budeme muset všechno přiškrtit. Snížíme veškeré nákladové položky, včetně platů hráčů, sportovní úroveň půjde dolů,“ předesílá Ostarek z NH Ostrava, kde veškeré dotace jdou na první tým; mládež je jiný subjekt.

O totožnou částku by přišel i florbalový klub FBC Ostrava. Prezident klubu Rolf Franke navrhuje, aby město šetřilo spíše na akcích, než na klubech. „Komise sportu by mohla řešit třeba významné akce města, které jsou bez diváků k ničemu. Získané prostředky by mohly dostat kluby. Dělat tenis v hale, kde nikdo není, je zbytečné. Prezentace města je v tom nulová,“ míní Franke, jenž věří, že na rozdíl od města klub podrží sponzoři. Ani on zatím ale nemá sestavený rozpočet na příští rok.

Odejdou opory týmu?

Jasno o tom, že seškrtají nejdražší výdaje v klubu, mají u volejbalistů ve VK Ostrava. „To jsou samozřejmě hráči. Nebude tolik peněz na posily odjinud. Máme v týmu Rusa, Poláka, Slováka; to jsou opory týmu. A na tyto hráče už peníze nebudou,“ řekl manažer klubu Tomáš Zedník, podle něhož klub s hráči ještě nemluvil, ti jsou podle něj ale přesvědčeni, že jich se šetření nedotkne.

„Není kde šetřit, peníze chybí a sport ve městě je už tak podfinancovaný. Bohužel jeho úroveň obecně půjde v Ostravě dolů, to zcela určitě,“ dodal Zedník, s tím, že výhradně na penězích měst a krajů stojí ve volejbalové extralize hned sedm klubů z dvanácti.

K TÉMATU

Piráti nominovali Hoffmannovou do první trojky. S díky odmítá

Piráti v posledních letech zaznamenávají velký skok do vedoucích pozic a příští rok se konají parlamentní volby. Jaké ambice má ostravská náměstkyně primátora? „Tento týden jsem dostala nominaci na třetí místo na krajské kandidátce do poslanecké sněmovny. Ráda bych ale spíše podpořila své kolegy; bude záležet na tom, co členská základna uzná za vhodné. Pokud mě do skládačky budou potřebovat, nebráním se, ale jinak bych raději dokončila práci, kterou mám rozdělanou na městě. Nemám velké ambice a není to o mně, ale o straně. Jsme týmoví, už to není jako v dobách, kdy Piráti byli rádi za tři procenta a všichni se hnali na kandidátku,“ komentuje své politické ambice Andrea Hoffmannová s tím, že jediným kandidátem na čelo krajské kandidátky je také tentokrát Lukáš Černohorský.



Chystá se celková úprava dotační politiky ve sportu



Od roku 2022 se sportovní sektor v Ostravě dočká zcela nových pořádků při přerozdělování městských peněz. Nyní Ostrava přispívá na každého registrovaného sportovce v tělovýchově a sportu stejnou částkou napříč jednotlivými sporty. Podle Andrey Hoffmannové se však Ostrava vzhlídla v Praze či některých dalších městech a bude zohledňovat finanční náročnost jednotlivých sportů. „Česká unie sportu má přehled finanční náročnosti sportů, podle kterého zkusíme platbu nastavit tak, ať je pro jednotlivé sporty odlišná. Tanečnice, hokejista či tenista nyní dostává stejnou částku ‚na hlavu‘, což nemusí být úplně spravedlivé. Často slýchám, že ten či onen sport si stěžuje na jiný,“ říká Hoffmannová, která chce dosáhnout toho, aby se dotace dala vypočítat jednoduchým vzorcem a bylo jasno, proč je taková, jaká je. „Kdo vymyslí zcela spravedlivé rozdělování dotací, dostane Nobelovu cenu. Snažíme se aspoň, aby se peníze přerozdělily co nejefektivněji.“