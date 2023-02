"Jeho první zástupce byl izolován z teplé vody velkého supermarketu v Moravskoslezském kraji již v roce 2012. Protože se při serologické identifikaci lišil od ostatních druhů rodu Legionella, byl uložen do hlubokého mrazícího boxu k dalšímu zkoumání. O šest let později byl nalezen další stejný druh ve vzorcích teplé vody, které do NRL poslali z nemocnice ve městě Palma de Mallorca španělští kolegové," uvedl v tiskové zprávě Michal Pistolas, mluvčí ZÚ v Ostravě.