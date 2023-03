Jsou témata a místa, kterým se člověk instinktivně vyhýbá. Nechce o nich mluvit, děsí ho, některé lidi však zároveň fascinují a svým způsobem i přitahují. Chtějí se o nich dozvědět více. Většinou je ale znají jen z televize. Jaká je realita?

Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, březen 2023 | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Vše výše popsané platí o soudní pitevně, kam je běžně vstup nemožný. Jediná v Moravskoslezském kraji se nachází v Ostravě v Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, který se tento týden zapojil do známé akce Noc práva. Několika desítkám lidí, kteří se včas objednali, umožnil téměř hodinové prohlídky. Volná místa zmizela během několika hodin po spuštění rezervace.

„Jsem prostě zvědavá,“ uvedla jedna z žen, která se vydala do ústavu. Během exkurze bylo na některých účastnících znát, že svého rozhodnutí prohlédnout si ústav soudního lékařství litují. Přednáška, fotografie, povídání o zločinech i samotná návštěva pitevny jim daly evidentně zabrat a ven odcházeli skleslí a zamlklí.

Zpověď vůdce baníkovských chuligánů. O bitkách a vězeňském prozření

Pitevním traktem provedl zájemce laborant Jiří Vrbka. Součástí komplexu je místnost, takzvaná přípravna, kam pohřební služby vozí zesnulé. V další části se nacházejí lednice. Je jich deset s celkovou kapacitou čtyřicet míst pro celý Moravskoslezský kraj.

„Kapacitně jsme na hraně,“ uvedl Jiří Vrbka s tím, že pro mimořádné události je připravený plán spočívající v úzké spolupráci s pohřebními službami. Domlouval by se návoz a odvoz zesnulých. „To je pro případ, že bychom nestíhali. Naštěstí zatím nic takového nenastalo a my k tomu nemuseli přistoupit,“ řekl laborant. Jak ale dodal, během covidové pandemie bylo nutné s pohřebními službami úzce spolupracovat. Například, aby si po provedené pitvě zesnulého co nejdříve odvezly a jeho místo mohlo být dále využito. „Ta spolupráce je výborná,“ doplnil.

Dva stoly

Samotná pitevna přišla na řadu jako poslední. Místnosti dominují dva nerezové pitevní stoly. První je určen převážně pro soudní pitvy. Důvodem je blízkost stolu s počítačem, u kterého v průběhu pitvy sedí soudní zapisovatelka a vše zaznamenává. „Všechny věci, které se v průběhu pitvy najdou, se zapisují do protokolu,“ vysvětlil Jiří Vrbka. Na druhém stole probíhají zdravotní pitvy.

VIDEO: Bývalá děsivá černá skládka v Ostravě opět lákala. Zasáhli strážníci

Součástí exkurze byla i přednáška lékařky ústavu soudního lékařství Terezy Švecové. Mimo jiné vysvětlila rozdíl mezi soudní a zdravotní pitvou. Detailnější soudní pitva se provádí v součinnosti s policií nebo státním zastupitelstvím. Zjednodušeně řečeno, jde o situace, kdy se objevily podezřelé okolnosti. Může trvat dvě a půl až tři hodiny, ale také devět hodin. Zdravotní pitva se provádí například u lidí, jejichž těla jsou nalezena na ulici a je nutné určit příčinu smrti. Trvá přibližně hodinu. I zdravotní pitva, během které soudní lékař narazí na nesrovnalosti, se může změnit na soudní.

Pitvy, místa činů

Noční můrou každého soudního lékaře jsou pitvy dětí. „Jsou to nešťastné případy zavražděných a k smrti utrápených dětí,“ potvrdila Tereza Švecová.

Soudní lékaři jezdí na místa zločinů, účastní se i rekonstrukcí, vyjadřují se také k nálezům kosterních ostatků. „Soudní lékař dokáže z části kosti určit pohlaví, přibližný věk zemřelého, a pokud je tam nějaká delší kost, tak i výšku zemřelého,“ uvedla Tereza Švecová, která odpovídala i na dotaz týkající se některých zahraničních kriminálních seriálů a jejich autentičnosti. „Ve skutečnosti je to jinak než ve filmu,“ řekla s úsměvem. Realitě se podle ní blíží některé z našich sérií. Jako příklad uvedla Případy 1. oddělení.

K TÉMATU

Co je Ústav soudního lékařství FN Ostrava (ÚSL)

Ústav soudního lékařství FN Ostrava (ÚSL) poskytuje široký soudně-lékařský servis pro spádovou oblast Moravskoslezského kraje. Jde především o provádění zdravotních pitev, soudních pitev a dále pak kompletní toxikologický servis s analýzou širokého spektra látek včetně drog.Ročně se zde provede přibližně 1200 pitev, 3000 toxikologických vyšetření a 4000 vyšetření krve na alkohol. Objemem a spektrem poskytovaných služeb patří ÚSL Ostrava mezi přední soudně lékařská pracoviště v ČR. ÚSL disponuje moderním pitevním traktem a špičkově vybavenou toxikologickou laboratoří. Mimo náplň autoptickou a toxikologickou se vysokoškolští pracovníci podílejí rovněž na výuce Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Zdroj: FNO