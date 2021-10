Koňovoz, Koňovlak, Vlakokůň – jak mu veřejnost říkala – stál totiž nejprve před Novou radnicí, kde prý netěšil ani pana primátora. Po jeho odstranění a uložení ve skladu technických služeb Moravské Ostravy a Přívozu se objevil u Hlavního nádraží… tady se to však nezdálo tvůrcům.

Kříženec erbovního zvířete Ostravy s důlním vozíkem JDV „Hunt“ by tam měl být už napořád. Alespoň se na tom tak domluvila radnice Svinova se školou AVE ART coby vlastníkem plastiky, která svého času zapůsobila na lokální umělecké kritiky jako pověstný červený hadr na býka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.