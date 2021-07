Dopravní podnik se od středy 21. července pouští do výměny tramvajových kolejí u vodárny v Nové Vsi, řidičům dává další důvod zuřit a nespokojeným Ostravanům na sociálních sítích pak škodolibě popichovat.

Křižovatka na hranici Poruby a Svinova, kde se staví nový Lidl, bude celé prázdniny mimo provoz. | Foto: Deník/Radek Luksza

Filip to považuje za nový challenge (výzvu): „Takže, už nejen, jak se dostat do Poruby, ale i z ní?“ Naráží totiž na fakt, že omezeny jsou tři příjezdy do skoro sedmdesátitisícového obvodu. Nemluvě o sousedních – Svinově, Třebovicích, Martinovu.