„Okruhy jsou v terénu vyznačeny cedulkami. Nyní mají běžci v Důlňáku k dispozici už čtyři různě dlouhé běžecké trasy, od 700 po 1700 metrů. Na pěti vstupech do lesa jsou nainstalovány nové informační tabule s údaji o historii Důlňáku a funkcích lesa, součástí informačního systému je návštěvní řád a mapa s vyznačenými běžeckými okruhy,“ doplnil místostarosta Vratimova.

O víkendu sám vyrazil do lesíka a byl s úpravami spokojen. K původním dvěma běžeckým okruhům s čerstvě upraveným, přírodním povrchem přibyly další, i s novými bránami u startu a cíle.

„V současnosti jsou v Důlňáku tři plně vybavená, veřejná pikniková místa. Z dotace se měla také měnit střecha na altánu u cesty na Bártovice. Altán ale letos v červenci nenávratně poškodil požár. Do konce letošního roku se proto obnoví celý, další náklady na jeho kompletní opravu pokryje vyplacené pojistné plnění,“ informoval občany Vratimova místostarosta města David Böhm.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.