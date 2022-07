VIDEO: Peklo v Jeseníkách, stometrové fronty turistů na cestě z Ovčárny

Deník se po dohodě s dopravcem Z-Gloup bus zúčastnil prvního letošního výjezdu autobusem na Praděd. Pokud cestující splňují věkové podmínky nebo jsou držiteli průkazu ZTP, je to služba určená pro ně. Mohou do autobusu nastoupit už v Opavě, Krnově nebo Vrbně pod Pradědem. Pokud si vyřídí registraci místa, mohou samozřejmě nastoupit také v Karlově Studánce nebo na Hvězdě. Pokud ale přijedou do Jeseníků vlastním autem, musí počítat s možností, že klíčová parkoviště ve Studánce a na Hvězdě mohou být zaplněná do posledního místa.

Autobus nad hranicí kleče

Cesta autobusem po silnici nad hranicí kleče byla velkým zážitkem i pro pamětníky, kteří v minulosti už mnohokrát vyšlapali k vysílači pěšky. Byl to zvláštní pocit užívat si cestu na Praděd v pohodlí, bez zadýchání a pocení na přímém slunci.

Z křesla klimatizovaného autobusu se můžete plně soustředit na úchvatná panoramata. Hodina a půl strávená na vrcholu Pradědu bohatě stačí pro pořízení fotek na památku, výlet výtahem na 73 metrů vysokou prosklenou rozhlednu uvnitř vysílače i na večeři v nejvýše položené české restauraci. Většina jídelního lístku se už pohybuje nad psychologickou hranicí 200 korun, ale pamětníci dobře znají pojem „vysokohorská přirážka“. A třeba takové špagety stále ještě na vrcholu Pradědu dostanete pod dvě stovky.

Speciální autobus zaparkovaný na Pradědu pod vysílačem nemohl uniknout pozornosti kolemjdoucích turistů. Řidič musel stále někomu vysvětlovat, že se jedná o speciální spoj určený výhradně pro seniory a cestující s pohybovým omezením, takže opravdu nemůže svézt nikoho jiného. Zejména rodiče dětí, které si na Pradědu chvílemi na stěžovaly na bolavé nožičky, čekalo zklamání. Také seniorům, kteří měli své místo v autobuse jisté, přišlo divné, proč je řidič tak neoblomný, když má v autobuse ještě dost volných sedadel.

Rezervační systém

„Tento týden jsme vyjeli poprvé, takže na začátku nové sezony, než se to rozkřikne, ještě nebyl zájem o výjezd na Praděd tak intenzivní. Podle našich zkušeností ale brzy bude poptávka převyšovat kapacitu autobusu. Proto je tak důležitý rezervační systém,“ vysvětlil mluvčí Z-Gloup bus Miroslav Slaný.

Deník oslovil lázeňské hosty z Karlovy Studánky, kteří jako senioři současně držitelé průkazu ZTP právě platili na Hvězdě u obsluhy závory za výjezd svým osobním autem na Ovčárnu. O novém autobusovém spoji až na Praděd se sice dozvěděli z médií, ale odradila je internetová rezervace míst a platba přes mobil.

V lázních neměli po ruce kamarády, kteří jim v podobných situacích poradí s novými technologiemi. Proto se spokojili s placeným výjezdem vlastním autem jen na Ovčárnou, kde způsob platby jim byl srozumitelnější. Vyřídit rezervaci místa a zaplatit jízdenku po internetu ve věkové kategorii 65+ nejspíš ještě není úplná samozřejmost. Každopádně senioři a držitelé ZTP, kteří to zvládli, byli z výletu nadšení. Nejvíc se těší, až fotografie z Pradědu dají na facebook a rozešlou dětem, vnukům i kamarádům.