V Klimkovicích po necelých čtyřech měsících skončila rozsáhlá rekonstrukce Mateřské školy v ulici 28. října. Letošní největší investice města přišla celkem na 12 milionů korun. Velkou část nákladů by měla pokrýt podpora hned ze tří dotačních titulů. Práce měla několikatýdenní zpoždění, představitelé města jsou přesto s výsledkem nadmíru spokojeni.

Dětí u opravené mateřské školy. | Foto: Ivana Gračková

„Když jsme na začátku léta sledovali, co se děje s cenami a dostupností stavebních materiálů, hodně jsme se obávali, jak to celé dopadne. Ale firma udělala opravdu maximum pro to, aby byly práce hotovy co nejdříve. Za úspěch považuji i to, že se celá akce pro město obešla bez větších víceprací,“ řekl starosta Klimkovic Jaroslav Varga.