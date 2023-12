Kritická situace v kunčické huti Liberty se dostala za hranici, kdy je ještě možné zachovat alespoň v omezené míře provoz. Po zastavení prvovýroby dnes začíná i úplné zastavení provozu.

V huti Liberty Ostrava zastavují provoz. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Dodavatel energií Tameh už podle serveru idnes.cz huti doručil oznámení o ukončení provozu, čímž se huť ocitne bez energií, které potřebuje k zachování provozu. „Liberty je jediným zákazníkem společnosti Tameh. Její dlouhodobé neplacení způsobilo katastrofální finanční situaci společnosti. Vyčerpalo veškeré potenciální rezervy a vedlo k tomu, že Tameh již nemůže nakupovat žádné další uhlí podle smluv s dodavateli, které vyjednala Liberty,“ má stát v oznámení o ukončení provozu.

Mluvčí Tamehu Patrik Schober Deníku potvrdil, že huť firmě dluží po splatnosti 1,2 miliardy korun, další stamiliony před splatností. Firma tak přestává být provozuschopná.

Už dnes má být odstaven hlavní kotel K10, výroba má pokračovat pouze ve dvou menších, a to do vyčerpání zásob uhlí, což by se podle odhadů mělo stát na přelomu týdne. Tameh huť opakovaně upozorňoval na kritickou situaci, vedení Liberty se však údajně ani nenamáhalo odpovědět. Navzdory očekávatelným následkům huť přesto tento týden veřejně představila svůj optimalizační plán, který mimo jiné počítá s obnovením prvovýroby a provozu vysoké pece během ledna. Původně se tak mělo stát začátkem listopadu, pak v průběhu měsíce a poté v prosinci.

Bližší informace k zastavení provozu v Liberty Ostrava a vyjádření obou stran Deník v tuto chvíli zjišťuje. Mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková přislíbila, že se huť ke klíčové informaci vyjádří po poledni. Kromě zaslaného oznámení o ukončení provozu však Tameh zpochybňuje také soudní moratorium, které před několika dny vyhlásil Krajský soud v Ostravě a které tak huť de facto brání před insolvencí.

„Současné problémy Liberty Ostrava jsou způsobené nikoliv důvody uvedenými v žádosti o moratorium, v níž ostravská huť hovoří o negativní tržní situaci, ale především vztahy ve skupině Liberty Steel Group. Liberty Ostrava totiž ještě donedávna hospodařila se ziskem. Stávající majitel huti Sandžív Gupta ale peníze zapůjčil do zahraničních podniků v rámci skupiny Liberty Steel Group. Právě to je důvodem, který Liberty Ostrava neumožňuje platit její tuzemské dluhy,“ vysvětlil Tameh v tiskovém prohlášení, které má Deník k dispozici, proč se Tameh u soudu proti moratoriu odvolal.

„Návratnost úvěrů přesahujících 7 miliard korun, které Liberty Ostrava poskytla jiným subjektům ve skupině, je přitom sporná,“ rozporuje dále Tameh. „Sandžív Gupta totiž mohl veškeré problémy ostravské huti vyřešit prostým vrácením těchto prostředků zpět do ČR. To se však nestalo. Liberty Ostrava místo toho požaduje soudní ochranu, na níž ale v dané situaci logicky nemá nárok,“ je přesvědčen výhradní dodavatel energií do kunčické huti. Liberty Ostrava podle vyjádření ohrožuje fungování a existenci Tamehu – a tedy i svou vlastní.

V zahraničí je majitel vyšetřován z pronevěry a praní peněz

„Tyto peníze nyní, při celosvětovém propadu poptávky po oceli, ostravské huti chybí,“ okomentoval kritickou situaci v Liberty Ostrava ekonom Lukáš Kovanda. Každý podnikatel, ať jde o pekaře na rohu nebo ocelářského magnáta, by podle něj měl mít vždy určitou finanční rezervu na „horší časy“, třeba právě pro případ ochabnutí poptávky.

„Na to však Gupta v zápalu své megalomanie zjevně nemyslel. Gupta zkrátka rozjel až příliš rizikovou partii a teď se mu jeho globální impérium, vystavěné na pochybných obchodech, hroutí. Obětí mohou být právě i hutníci z Liberty Ostrava,“ uvedl v komentáři Kovanda a připomněl, že Britský úřad pro vyšetřování závažných finančních zpronevěr už od roku 2021 prošetřuje Guptovu zastřešující skupinu GFG Alliance, do níž spadá i Liberty House, tedy i kunčická huť.

„Britské úřady skupinu podezřívají ze zpronevěry a praní špinavých peněz. Gupta zřejmě i proto raději žije v Dubaji a do Británie, kde vyrůstal, studoval a začínal podnikat, se vrací jen sporadicky. Guptovo podnikání prošetřují rovněž úřady ve Francii, které jej podezřívají rovněž z praní špinavých peněz a ze zneužití firemního majetku,“ doplnil stávající vizitku vlastníka kunčické huti renomovaný ekonom.