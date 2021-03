Na počátku spolupráce nikdo neměl tušení, jak dopadne. Původně se mělo jednat o pouhé zachycení prostor oddělení léčebné rehabilitace. Jenomže z obyčejného focení se díky představivosti fotografa, zrodil nápad na vytvoření unikátních uměleckých fotografií.

„Když jsem oslovila pana fotografa Radovana Šťastného, vůbec jsem nevěděla, co z toho vzejde. Pan Šťastný se tak nadchnul pro naše prostory, že se rozhodl pro nafocení uměleckých fotografií. Chtěla jsem, ať je na každé fotografii jeden náš pracovník rehabilitace a on souhlasil. Byla to skvělá spolupráce, vždy měl přesnou představu, jak má fotka vypadat,“ popisuje spolupráci primářka oddělení léčebné rehabilitace MUDr. Jana Štveráková.

Inscenované fotografie Radovana Šťastného vznáší do focených prostor rehabilitací duši a život. Některé fotografie totiž vznikaly i na místech, které se dnes už nevyužívají. Například ikonická fotografie celého souboru, vznikla v zastaralém a nepoužívaném bazénu, který za nedlouho čeká velká rekonstrukce. Možná proto má zrovna tato fotografie velkou výpovědní hodnotu a stává se fotografovou nejoblíbenější.

Radovan Šťastný zachytil oddělení léčebné rehabilitace na unikátních fotografiích.Zdroj: Nemocnice Agel Vítkovice

Přestože tento unikátní projekt vznikl velmi spontánně, celý proces byl v pohybu skoro rok. „Na chvilku si zdříml a pak se zase probudil. Všichni jsme do toho šli jenom tak, což je na tom pro mě vlastně nejcennější. Spolupráce s modely byla naprosto vzorná. Na druhou stranu jsem zvyklý pracovat na první dobrou. Nikdy jsem své modely netrápil mnohahodinovým focením. Když víte, co chcete, stane se to většinou hned anebo nikdy,“ vysvětluje fotograf Radovan Šťastný.

„Z fotografií jsem byla nadšená. Není to jen nějaká fotka do alba. Každá má svou hloubku a vypráví svůj příběh. Je zábleskem minulosti tvořené v přítomnosti. Myslím, že všichni, co jsme se na tom podíleli, máme k fotkám svůj citový vztah. Na chvíli jsme se mohli stát modely pro profesionálního fotografa,“ dodává primářka MUDr. Jana Štveráková.

Čím se stává tento fotografický projekt unikátním? Jedná se o spojení dvou odlišných světů, snoubí se v něm důvěra, přátelství, minulost s přítomností, čistá fantazie a hra. To vše celé potrhuje analogová středoformátová fotografie, která svou podstatou povznáší samotné fotografie o úroveň výše. „Nejdůležitější je pro mě vždycky zadání nebo téma. Kolem něho vystavím svoje houpačky a průlezky buď z obrazů, nebo ze slov. Důležité je nechat to dítě v sobě ať si hraje. Když mu nezavazím, většinou na něco přijde,“ popisuje svůj kreativní proces fotograf Radovan Šťastný.

„Moc bych chtěla Radovanu Šťastnému poděkovat za to, co vytvořil. Zachytil život a krásu budov a celé rehabilitace. Dal do fotek kus svého srdce a toho si velmi vážím. Známe se již dlouho a vím, že vše, co dělá, dělá s plným zaujetím a nasazením. Opravdu ještě jednou velké díky za krásné dílo,“ dodává primářka MUDr. Jana Štveráková.

Fotograf Radovan Šťastný se zabývá fotografií už 25 let. Tehdy se k ní dostal náhodou, při záskoku focení v divadle. Radovan Šťastný je absolventem Ostravské Univerzity, kde studoval malbu v ateliéru Ivana Titora. Od té doby rád fotografuje, maluje, píše a občas natáčí videa. Jak sám říká „zkrátka dělám pořád obrázky, jenom u toho střídám nástroje“.