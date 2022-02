Řidič dodávky jel zrovna ulicí Plzeňská, a to ve směru z obce Krmelín do centra Ostravy, přičemž mu podle všech doposud zjištěných skutečností bezprostředně vstoupil do jeho jízdní dráhy muž ročníku narození 1994. Řidič dodávky na vzniklou situaci nedokázal jakkoli zareagovat a došlo tak ke střetu. Po nárazu chodec upadl na zem a bylo mu způsobeno zranění s nutností lékařského ošetření.