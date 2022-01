„Předpokládáme, že očkovaní dětí bude probíhat každou středu po dobu dvou až tří měsíců a pak budeme samozřejmě reagovat na aktuální zájem. Kohorta dětí, kterých se týká toto očkování v České republice, je 750 tisíc, a pokud by byl zájem třetinový, tak se jedná o 200 tisíc dětí. Když vezmeme v potaz síť očkovacích center pro tyto děti, tak se jedná o stovky dětí, které budou naočkovány v jednom očkovacím centru,” říká MUDr. Jan Boženský, primář dětského oddělení Nemocnice Agel Nový Jičín.

Již zítra začne stejnou věkovou skupinu očkovat Nemocnice AGEL Nový Jičín, která vyčlenila v rezervačním systému Reservatic na každý čtvrtek 30 míst. „Aplikovat vakcínu dětem ve věku 5 až 11 let budeme vždy každý čtvrtek dopoledne od 9.00 do 11.00 hodin a to za přítomnosti dětské sestry i pediatra,” informuje Eva Jalůvková, manažerka pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Agel Nový Jičín.