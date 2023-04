Česká pošta v pátek zveřejnila seznam rušených poboček. Nejvíce úřadů zanikne v Moravskoslezském kraji. V rámci regionu dopadla nejhůře Ostrava, kde jich skončí hned devatenáct. Které to budou?

V souvislosti s rušením poboček dostane výpověď 1600 zaměstnanců. Vedení firmy chce o podmínkách a celé situaci jednat s odbory v polovině dubna. Rušení pošt se týká měst a obcí nad 2500 obyvatel, kde je více poboček.

Co se týká Ostravy, původně se spekulovalo až o sedmadvaceti pobočkách, nakonec jich bude "jen" devatenáct.

S tím ale nesouhlasí ani primátor Ostravy Tomáš Macura, ani hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. V pátek společně zaslali otevřený dopis ministru vnitra Vítu Rakušanovi, kde apelují například na fakt, že Moravskoslezský kraj je jedním ze tří strukturálně nejvíce postižených krajů v republice, ve kterém zároveň žije vysoký počet obyvatel v seniorském věku - celé znění dopisu přinášíme zde.

Návrh na snížení počtu poboček by měla vláda schvalovat v nejbližších dnech. Rušení poboček je součástí transformace České pošty, která by měla být hotova v roce 2025. Stát bude osm miliard korun.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ říká Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Seznam rušených poboček v Ostravě