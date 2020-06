Budou fungovat jako informační a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či města a obce. V Moravskoslezském a Libereckém kraji bude regionální dobrovolnické centrum provozovat humanitární organizace ADRA.

NABÍDKA I POPTÁVKA

„Činnost regionálního dobrovolnického centra Moravskoslezského kraje bude koordinovat nabídku a poptávku dobrovolnictví tak, aby se žádná nabídka pomoci neztratila a dostala se k těm, kteří ji potřebují. Zájemci o dobrovolnictví nás mohou kontaktovat jak přes webové stránky www.msk.regionalnidobrovolnickecentrum.cz, sociální sítě i telefonem a my jim rádi poradíme, jak začít s dobrovolnictvím. Nebo mohou vyplnit formulář na našich webových stránkách, který je zařadí do registru dobrovolníků a my jej následně spojíme s žadatelem o pomoc. Dobrovolníkům poskytneme také školení a odborné poradenství. Stejným způsobem se na nás mohou obracet i organizace, které by rádi činnost dobrovolníků využily,“ říká vedoucí regionálního dobrovolnického centra Moravskoslezského kraje Dagmar Hoferková.

Činnost regionálního dobrovolnického centra MSK nebude pouze tvorba databáze dobrovolníků a organizací, ale také pořádání různých akcí. Součástí regionální dobrovolnického centra je i kancelář, kam se mohou přijít zájemci o dobrovolnictví či zájemci o dobrovolníky informovat osobně. Nachází se na adrese Martinovská 3247/164, Ostrava-Martinov.