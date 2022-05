Ostrava opět ožije vínem, a to již brzy. Vyhrajte vstupenky na unikátní festival

„Nechceme tříštit pravicové síly, tento projekt byl jediná a nejlepší možnost. Nyní máme ambici volby vyhrát a je to naprosto reálný cíl,“ vyhlašuje lídr kandidátky Jan Dohnal, toho času místostarosta nejlidnatějšího ostravského obvodu Jih. Kromě něj bude koalice usiloval o hlasy voličů „Spolu“ i v Porubě a Moravské Ostravě a Přívozu. „Jinak platí, že v jednotlivých obvodech jsme nechali volnou ruku tamním lídrům,“ avizuje Dohnal a láká voliče na to, že s ohledem na složení vlády by totožná skladba ve vedení města měla do Prahy „přímou linku“.

Bydlení a odliv obyvatelstva

Dvojkou na kandidátce Spolu je křesťanský demokrat a současný náměstek primátora Zbyněk Pražák, podle něhož si v Ostravě uskupení sedlo i lidsky. „Kandidátka je navíc složená z odborníků, kteří mohou posunout vývoj Ostravy dál. Víme, kde je největší problém města a umíme napomoci k jeho řešení,“ hlásá Pražák a na mysli má situaci s bydlením. Koalice Ostravanům slibuje jeho dostupnou podobu.

„I soukromý sektor budeme hlídat, ať se staví byty, byty a zase byty. A trh ho k tomu nutí také,“ říká třetí muž v pořadí Miroslav Svozil, který po zdravotních problémech nedávno nahradil na pozici náměstka primátora stranického kolegu Vladimíra Cigánka. I ten už je ale zpět v plné síle a obsadí čtvrté místo na kandidátce. Až šestý „flek“ zbyl na TOP 09. „To je otázka na tělo, ale jsme spokojení,“ tvrdí advokát Petr Psotka a poodkrývá další cíle. „Budeme usilovat o rozvoj energetiky ve městě a funkčního energetického systému, chceme systematicky zavádět energeticky obnovitelné zdroje, zjednodušit přístup občanů k systémům města a zjednodušit administrativu. Voliče přesvědčíme, že Spolu je pro Ostravu nejlepší volba,“ proklamuje místopředseda TOP 09 v Ostravě.

Celý volební program koalice Spolu se má točit kolem úbytku obyvatelstva a řešení, jak trend zvrátit. „Chceme, aby Ostrava, stejně jako Brno a Praha, přitahovala lidi i odjinud a stala se skutečnou metropolí Moravskoslezského kraje. A do budoucna i technologickým centrem republiky,“ plánuje Dohnal, který se svými kolegy vyjádřil podporu klíčovým projektům města včetně koncertní síně. „I proto je vznik koalice důležitý. Máme přísliby našich koaličních ministrů, že dohoda platí,“ říká Miroslav Svozil.

Prvních šest jmen na kandidátce koalice Spolu

1. Jan Dohnal (ODS, místostarosta Ostravy-Jihu)

2. Zbyněk Pražák (KDU-ČSL, náměstek primátora Ostravy)

3. Miroslav Svozil (ODS, náměstek primátora Ostravy)

4. Vladimír Cigánek (ODS, bývalý náměstek primátora Ostravy)

5. Michal Hořínek (KDU-ČSL, místostarosta Ostravy-Staré Bělé)

6. Petr Psotka (TOP 09, místopředseda ostravské TOP09)