/VIDEO, FOTOGALERIE/ Znovu rozhýbat děti a probudit v nich lásku ke sportu. Takový cíl má nový projekt s názvem School Games, do kterého se zapojili žáci základních škol v Ostravě-Jihu, Nové Bělé a Hrabové.

V Ostravě-Zábřehu proběhl první ročník School Games, 15. května 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

V Ostravě-Zábřehu proběhl první ročník projektu School Games, který má za cíl znovu rozhýbat děti na základních školách, probudit v nich lásku ke sportu, disciplínu a smysl pro fairplay. „Chtěli jsme rozhýbat naše žáky, kteří po covidu tolik nesportovali. Přemýšleli jsme nad nějakým unikátním projektem, kdy jich zapojíme co nejvíce, proto jsme oslovili společnost Rainbow Run, která má s těmito akcemi zkušenosti, aby takovou akci uspořádala, a vznikly právě School Games,“ uvedl místostarosta Ostravy-Jih Radim Ivan, který projekt zaštiťuje.

Sportovní projekt School Games je určen pro školáky od 7 do 15 let, kteří soutěží v osmi disciplínách, do kterých patří atletika, přehazovaná, in-line brusle, biatlon, streetball, fotbal, vybíjená a formule.

„Do projektu se zařadily základní školy z Ostravy-Jihu, Hrabové a Nové Bělé. Malých sportovců bylo během kvalifikačních tří dnů kolem tří tisíc, ze kterých postoupí z každé školy děti, které se zúčastní finále. To proběhne 24. června. Heslo projektu je, že v každý z nás je sportovec a proto doufáme, že si to všechny děti užijí,“ řekl organizátor akce Roman Fučík, který v Ostravě pořádá i akci Rainbow Fest.

Celá třídenní akce proběhla vedle Vodního areálu Jih v Ostravě-Zábřehu, na kterou během středy přišlo kolem tisícovky malých sportovců. Před samotným zapojením do soutěží se žáci zúčastnili i hromadné rozcvičky, ve které je povzbuzoval moderátor School Games DJ Lowa. Následně se malí sportovci přesunuli na jednotlivá sportoviště. „Základní školy nám poslaly seznam dětí spolu s informacemi, ve které disciplíně budou soutěžit. Každý se mohl zúčastnit pouze jedné disciplíny,“ vysvětluje Fučík.

V rámci sportovní akce proběhly i dvě studie. „První studie bude zaměřena na životní styl a stravovací návyky dětí v obvodu Ostrava-Jih. Druhá vyhodnotí jejich zdravotní stav a fyzickou zdatnost a se zaměří na výzkum jejich závislosti na sociálních sítích, hrách a návykových látkách,“ popisuje dále Radim Ivan.