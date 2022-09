Druhé kolo se uskuteční následující pátek a sobotu.

„Mám za sebou šest let ve funkci, takže se každý může podívat, jak jsem v Senátu fungoval, co jsem navrhoval, pro co jsem hlasoval. V tom chci pokračovat,“ uvedl již dříve Nytra, který před usednutím do senátorského křesla šéfoval moravskoslezským hasičům.

Jeho soupeř Antl, který je ostravský rodák, působil v Čechách. Funkci senátora již v minulosti dvakrát vykonával poté, co zvítězil v Rychnově nad Kněžnou. Dříve působil jako státní zástupce na Královohradecku se specializací na nejzávažnější kriminalitu a organizovaný zločin, za což si vysloužil přezdívku český Cattani.