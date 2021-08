Také v průběhu letošního léta provádějí městští strážníci značení kol, kočárků, invalidních vozíků či koloběžek syntetickou DNA metodou.

Značení jízdních kol syntetickou DNA. | Foto: Městská policie Ostrava

Stejně jako v červenci, také v srpnu se tato akce pro veřejnost uskuteční celkem pětkrát, a to v pátek 6. srpna 2021 od 8.30 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin (platí pro všechny termíny značení) na cyklostezce v Ostravě-Hrabůvce v Plzeňské ulici poblíž restaurace Dakota.