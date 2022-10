Proti němu jela auta, která na něj blikala. „Viděl jsem to auto, byli to důchodci. Hyundai,“ napsal jeden z motoristů aktuálně na Facebook. Na místo okamžitě vyrazili policisté, kteří na tísňové lince 158 přijali téměř dvacet oznámení. Řidiče se podařilo zastavit u výjezdu na Hrabyň. Postarala se o to hlídka z Kravař. Vše se naštěstí obešlo bez následků. „Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče negativní,“ uvedl Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Také test na drogy skončil negativním výsledkem. „Nedošlo k žádné nehodě,“ zdůraznila Michalíková.

VIDEO: „Kladiváři“ ujela tramvaj a pak i nervy. Autobaterií poškodil zastávku

Podle zjištění Deníku muž pochází z Opavska a s manželkou jel do Ostravy kvůli vyřizování důležitých záležitostí. Cestou zpět na kruhovém objezdu poblíž obchodního centra Globus zamířil do špatného výjezdu a s vozidlem se dostal do protisměru. Čeká ho správní řízení. Hrozí mu pokuta a zákaz řízení až na jeden rok. V uvedeném úseku nejde o první hlášený případ. Před dvěma roky jelo takto auto pro změnu směrem na Ostravu.

Další hazardéři

Auta v protisměru se v Ostravě objevila i na jiných místech. Zřejmě nejdramatičtější situace, která skončila i kolizí, se stala na ostravské části D1. Pětaosmdesátiletý řidič osobního vozidla se na nájezdu v Ostravě-Mariánských Horách dostal do protisměru a pokračoval v jízdě směrem na Olomouc. Zavinil drobnou nehodu, poté se před klimkovickým tunelem otočil a vracel se – již ve správném směru – do Ostravy. Senior za volantem vyděsil řadu motoristů. Jeden z nich musel vjet na krajnici, kde se jeho auto převrátilo na bok. Vše se naštěstí obešlo bez zranění. Jindy na D1 boural opilý cizinec jedoucí v protisměru.

VIDEO: „Kladiváři“ ujela tramvaj a pak i nervy. Autobaterií poškodil zastávku

Pokud se řidiči dostanou do protisměru, rozhodně by neměli pokračovat v jízdě. „V případě, že se do takové situace dostanete, doporučujeme okamžitě vozidlo odstavit na krajnici ve směru, ve kterém jedete, dát výstražná světla, vzít si reflexní vestu a opustit vozidlo na bezpečné místo (mimo vozovku). Následně zavolat na tísňovou linku 158 a na bezpečném místě vyčkat do příjezdu policistů,“ doporučila Michalíková.