Systém ochrany funguje ve třech krocích – nejdříve řidiče na nebezpečí upozorní výstražná ikona, pak i zvukový výstražný signál a nakonec řídicí systém tramvaj sám zastaví. Antikolizní systém dokáže identifikovat překážku na přímé koleji až na vzdálenost 80 metrů. Sleduje přitom ostatní vozidla i chodce. Jde o asistenční systém, odpovědnost zůstává na řidiči.

„Pomůže nám zvýšit bezpečnost jízdy v našich vozech. Ochrání naše cestující i majetek Dopravního podniku Ostrava. Pokud se tyto technologie osvědčí, budeme je určitě nasazovat i na další vozy,“ uvedl šéf DPO Daniel Morys.

Srážka tramvají na křižovatce ulic 28. října a Nádražní (poblíž zastávky Elektra), 15. ledna 2021 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Cesta ke koupi antikolizního systému přitom nebyla jednoduchá ani levná. Tendr na dodavatele musel podnik vypsat hned dvakrát, když do prvního se v roce 2019 nikdo nepřihlásil. Ve druhé soutěži byl loni jediný účastník: švýcarská firma Stadler Bussnang. Jejím subdodavatelem je Bosch Engineering.

Cena je ale vyšší, než dopravce při vypisování tendru čekal. Předpokládaný cenový rámec pro 40 tramvají Stadler činil 16 milionů korun bez DPH, skutečná cena je ale téměř 27 milionů korun bez DPH. Tolik podnik zaplatí v případě, že nechá osadit všech 40 svých tramvají značky Stadler.

Nyní má podnik za sebou první etapu, kdy nechal za 4,88 milionu osadit první dvě tramvaje. Jejich testování bude ukončeno v červnu. Původně se přitom mluvilo o tom, že vyjedou už loni na podzim.

V další etapě smlouva ponechává na vůli podniku, kolik ze zbylých 38 vozidel Stadler nechá systémem vybavit. Podle dnešního vyjádření ale počítá se všemi. Montáž do každého dalšího vozidla přitom vyjde levněji než u obou prototypů. Do budoucna chce DPO osadit antikolizními prvky do dalších tramvají i autobusů.

Antikolizní systém ve vozidlech MHD se zatím prosazuje jen pomalu, průkopníkem je především Německo a město Duisburg. To si už koncem roku 2017 objednalo u Bombardieru 47 tramvají Flexity s nově vyvinutým systémem pro rozeznávání překážek, který má bránit srážkám s dalšími účastníky provozu. Ještě předtím Bombardier kamerami osadil i své starší tramvaje ve Frankfurtu nad Mohanem. O podobném systému uvažuje i Dopravní podnik hl. m. Prahy, který zatím novinku pouze testoval.