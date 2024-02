Ještě ani nezamířila na veřejnost, a už má mezi napřímo oslovenými lidmi, kterým situace na heřmanické haldě v Ostravě není lhostejná, asi tři tisíce podpisů. Lidé v petici důrazně žádají, aby stát začal situaci co nejrychleji řešit a bral životy a zdraví Ostravanů vážně. Představa je taková, že o tématu ještě na jaře bude jednat poslanecká sněmovna a senát.

Heřmanická halda je hlavní ekologickou zátěží na území Ostravy. | Video: Deník/Petr Jiříček

Předsedou petičního výboru je Jiří Michalisko, člen TOP 09 a Výboru pro životní prostředí Moravskoslezského kraje. Situaci na haldě se věnuje asi sedm let a podrobně ví, co se tam děje. Tamní situaci i s mnoha šokujícími tvrzeními podrobně popsal v rozhovoru pro Deník, který vyjde v nejbližších dnech.

V Ostravě vznikla petice proti heřmanické haldě.Zdroj: repro Deník

Tou dobou už bude mezi lidmi také samotná petice, která žádá odstranění odvalu v Ostravě-Heřmanicích s podtitulem, že na životech a zdraví Ostravanů přeci taky záleží. „Petice zamíří do oběhu v nejbližších dnech, ale máme už asi tři tisíce podpisů od lidí oslovených napřímo. Petice byla připravena už na začátku února, ale čekali jsme do 15. února, než Diamo na město a kraj přinese nový návrh sanace. Když jsem se ale dozvěděl, že k tomu nedošlo a že se ředitel Diama Ludvík Kašpar nechal slyšet, že ani nedojde, nebylo na co čekat,“ vysvětlil pro Deník Jiří Michalisko, co jej k iniciativě vedlo.

Petice bude na náměstí i na benzinkách

Lidé budou moci podpořit nesouhlas s hořící a škodící heřmanickou haldou na několika místech, finalizují se petiční místa na non-stop benzinkách na Ostravsku, hlavní sběrné místo bude přímo na Masarykově náměstí v centru krajské metropole. A na dalších lokalitách, zaslat ji bude možné také vytištěnou prostřednictvím P. O. Boxu.

Bližší informace o petici lidé naleznou na speciálním webu haldahermanice.cz a brzy i na sociálních sítích. K dispozici jsou tam nejrůznější dokumenty Diama i zainteresovaných úřadů.

Petici za odstranění haldy podporuje například i bruntálský senátor a někdejší ředitel Slezské nemocnice v Opavě Ladislav Václavec. „Protože se s haldou nic nedělá a řešení se pořád odkládá, zvolili jsme cestu petice, abychom v boji podpořili místní lidi,“ řekl Deníku Václavec, který je také členem petičního výboru. Řešení podle něj musí být jediné – haldu rozebrat a uhasit. A to co nejrychleji.

„Chceme zrychlit sanaci haldy. Chceme, aby ta hrůza, která doutná, což je viditelné hlavně za deště, zmizela,“ dodal Václavec, který se angažuje spíše západně od Ostravy, odmítá však, že by byl jen nastrčenou figurkou a politickým hlasem. Ostatně právě pod jeho záštitou v minulosti na haldě proběhlo měření a odebraly se vzorky, které ukázaly výrazné překročení limitů jedovatých látek. S trochou nadsázky Václavec říká, že nejvíce sanace na haldě zatím odvedli v minulosti chudí lidé z okolí, kteří z ní vybírali kousky uhlí na topení, a tím ji de facto třídili a sanovali.

Kofola: není nám to lhostejné

Podporu má petiční výbor také v silné tuzemské značce, nápojářské firmě Kofola, která už se podílí na několika prospěšných projektech. „V Kofole se zajímáme o místa, kde žijeme a podnikáme. Jsme lokální rodinnou firmou, které záleží na všech místech, kde je ‚doma‘. I Ostravsko je naší srdcovkou a ani tam nám tak dění není lhostejné. Ostatně v Ostravě pracuje a žije velké množství našich zaměstnanců,“ řekl Deníku zakladatel Kofoly Jannis Samaras s tím, že případ heřmanické haldy je pro Kofolu zcela absurdní.

„Vnímáme ho jako krizový havarijní stav, který je třeba řešit. Z našeho pohledu jde o zanedbání povinnosti těch, kteří by důsledky tamní těžby měli řešit. My ke zdraví lidí ani přírody nejsme lhostejní, a proto jsme se k heřmanické petici připojili,“ vzkázal Samaras s tím, že nešlo o celofiremní hnutí, spíše o osobní iniciativu Kofoláků, kterou však podpořil širší kolektiv.

Cíl? 10 tisíc podpisů a jednání ve sněmovně

Cílem petičního výboru je získat potřebný počet hlasů a dostat téma do sněmovny. „Potřebujeme získat alespoň deset tisíc podpisů, pak díky tomu budu iniciovat jednání na petičním výboru v poslanecké sněmovně potažmo i senátu. Doufám, že do konce března získáme zbytek potřebných podpisů,“ řekl Michalisko, kolik podpisů ke stávajícím třem tisícům ještě bude nutno získat.