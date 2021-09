„Po dobu výstavby parkovacího domu bude možné parkovat u galerie Plato. Na příjezdových komunikacích k místu bude zajištěno dopravní značení. Ze zmíněného odstavného parkoviště se lidé dostanou prostřednictvím městské hromadné dopravy. Chceme poprosit návštěvníky lokality, a zejména nemocnice, aby v následujících dvou letech, pokud možno, omezili vjezd do lokality osobními vozy a volili raději městskou hromadnou dopravu. Pro vjezd přímo do areálu nemocnice zůstane zachován vjezd z Hornopolní – sloužit bude pro sanitky i auta s pacienty, kteří budou kvůli svému zdravotnímu stavu potřebovat vjet dovnitř,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Vladimír Cigánek.

Nový parkovací dům vznikne u Městské nemocnice Ostrava stavět se začne letos v říjnu. Objekt se sedmi patry bude sloužit k parkování zaměstnancům i veřejnosti, stávající kapacita původního parkoviště se zvýší na čtyřnásobek. V přízemí objektu bude lékárna, obchodní prostory i technické zázemí. Hotov by měl být do konce roku 2023. Po dobu jeho výstavby bude fungovat náhradní parkování.

/FOTO/ Přibližně dva roky bude vznikat nový parkovací dům v Ostravě, který krom jiného nabídne i podzemní zázemí pro obchodní prostory či lékárnu. Objekt bude mít celkem sedm pater, nabídne i stání pro dobíjení elektroautomobilů, či úschovnu kol, celé to bude stát více jak čtyřista milionů.

