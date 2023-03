„Někde vozíme vzduch, jinde jezdí přeplněné tramvaje. Hlavním smyslem chystané změny je přilákat nové cestující do veřejné dopravy,“ říká náměstek ostravského primátora pro dopravu Jan Dohnal. Podle Koordinátora ODIS už nešlo stávající systém tramvajové dopravy efektivně optimalizovat.

Co to udělá s ekonomikou DPO?

Dopravní podnik bude letos potřebovat od města dotaci ve výši dvě a čtvrt miliardy korun, aby neskončil ve ztrátě. Pro srovnání, celá Olomouc má na letošní rok rozpočet asi tři miliardy. Ostrava sice hospodaří s notně vyšší částkou (asi 14 miliard), přesto je hromadná doprava velkou zátěží, o níž zastupitelé živě diskutují.

Fond dlužící Ostravanům miliardy je v konkurzu. Pozor na lhůtu

Za chystanou změnou tak mnozí vidí i snahu ušetřit. „Odhadované úspory v letošním roce budou při novém schématu 50 milionů korun. Změna však nevznikla primárně hledáním úspor, naopak. Oněch 50 milionů je při celkové dotaci města marginální částka,“ říká Jan Dohnal, podle něhož DPO nabídne za méně peněz více muziky.

Co se v tramvajové dopravě změní?

Z dosavadních patnácti linek bude pět zrušeno. Dojde k novému přečíslování i změně tras, vzniknou tři páteřní linky 1, 2 a 8, provozované v „metro režimu“ s kratšími intervaly mezi spoji. „Cestující dnes musí znát či studovat jízdní řády, my chceme, aby nemuseli. Z klíčových směrů každou chvíli něco pojede: co tři až pět minut ve špičce, co 10 minut o víkendu,“ informuje šéf DPO Daniel Morys.

Ostrava řeší budoucnost tramvajové dopravy: méně linek, více spojů i přestupů

Nevýhodou nového režimu bude v řadě případů častější přestupování. „Přestup není sprosté slovo, nese s sebou naopak zkrácení jízdních dob. Nechceme provozovat Tour de Ostrava,“ dodává Morys.

Poruba a Jih bez přímého tramvajového spojení?

Co se týká jednotlivých částí města, v novém systému má být u „metro linek“ prioritou nejrychlejší spojení jednotlivých sídlišť s centrem města. „Jednička spojuje Dubinu a Hrabůvku s centrem, dvojka Výškovice a Zábřeh s centrem, osmička Porubu s centrem. Právě zde dojde k největšímu posílení kapacit a zkrácení intervalů,“ přibližuje Martin Dutko.

Vzájemné spojení sídlišť na Jihu s Porubou bude prioritně autobusové na linkách 48 a 78, přímá tramvaj mezi nimi nepojede, což je jedna z nejčastěji rezonujících změn u cestujících.

Nové zastávky a podchody na hlavních tazích v Ostravě, oživí je i mural

„Už dnes jezdí v těchto směrech lidé převážně autobusy, linka 48 je dokonce tak oblíbená, že ve špičkách jezdíme na hranici kapacity,“ podotýká Lukáš Meczner, vedoucí odboru dopravního plánování DPO. Z Hrabůvky do Poruby se mají lidé dostat až o deset minut rychleji než dnes.

„Mezi Dubinou a Porubou však přímé spojení hromadnou dopravou nebude,“ přiznává Martin Dutko. „Uvědomujeme si i potřeby seniorů, invalidů nebo maminek s kočárky, ale víc než přestup jim vadí obsazení vyhrazených míst, potřebují ve vozech hlavně prostor, ten dostanou,“ dodává Morys.

Je nové schéma tramvají definitivní?

Experti DPO nový systém tramvajové dopravy připravovali skoro dva roky. Od letošního roku s ním dopravce s různým úspěchem seznamuje dopravní komisi města, městský ateliér MAPPA, městské obvody, zastupitele, nyní dostane odpovědi i veřejnost. „Chceme o tom diskutovat a nestavíme cestující před hotovou věc,“ slibuje šéf DPO Morys, jenž je připraven na všechny emoce.

Líbí se vám? "Mluvící" sochy Komenského sadech jsou k vidění už jen do března

A slibuje, že všechny dotazy cestujícím podnik zodpoví, možné jsou i dílčí úpravy v plánovaném schématu. „Zhodnotíme však celek, rozhodneme se na základě dat, nikoli emocí. Necháme to na odbornících,“ vysvětluje ředitel, jak s podněty cestujících naloží.

Odkdy budou změny platit?

O termínu změn není pevně rozhodnuto, nastanou v klasickém termínu, a to buďto v září nebo v prosinci letošního roku. Už nyní si ale cestující mohou na webu dpo.cz/ostravskemetro vyzkoušet, jak by se z bodu A do bodu B dostali po jejich zavedení. Portál umožňuje simulaci trasy podle chystaného schématu.

Jaké budou nové přestupní uzly?

Zúčastnění počítají s tím, že v Ostravě vznikne asi 5 až 6 míst, které budou pod kapacitním tlakem a stanou se (staro)novými přestupními uzly. Patřit mezi ně bude Poliklinika v Hrabůvce či Svinovské mosty, nejvytíženější ze všech bude Karolina v centru města, která na takový nápor není připravená, chybí pořádné přístřešky, nástupiště jsou úzká.

V Ostravě mezi paneláky chystají 10chodové degustační menu z Rakouska-Uherska

„Dokud se nezrekonstruuje náměstí Republiky, bude asi nejvíce pod tlakem,“ uvědomuje si Daniel Morys. DPO proto připravuje její modernizaci. Zastávku chce zrekonstruovat ještě letos, aby práce neovlivnily nový systém. „Nemůžeme však garantovat, že se to stihne. Nyní se tvoří projektová dokumentace pro stavební povolení, rádi bychom to samozřejmě sladili,“ plánuje Morys, podle něhož zastávky budou odpovídat významu historického centra města.