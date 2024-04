V Ostravě začal Konopex, masti, zmrzlina a pivo z konopí láká nejen důchodce

Konopí všude, kam se podíváš. To by se dalo říct o veletrhu Konopex, který probíhá v ostravském Trojhalí Karolina až do neděle. Na co všechno zde narazíte?

V Trojhalí Karolina probíhá sedmý ročník veletrhu Konopex, 26. dubna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková