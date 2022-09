Následně se primátor sejde i s dalšími úspěšnými politickými subjekty, jak Deníku prozradil v sobotu ve volebním štábu. „Určitě se budu chtít potkat nejen s Ostravakem, je to významná politická síla v Ostravě. Důležitá bude shoda na programových principech,“ uvedl primátor s tím, že pokud by měl někoho přibrat do koalice, musí panovat nekompromisní shoda na všech programových prioritách jeho hnutí. „Čistě matematicky nám totiž stačí koalice na stávajícím půdorysu,“ varuje před přílišnými ambicemi konkurentů.