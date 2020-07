Na každý všední den od 8 do 12 hodin nachystali na období 7. července až 21. srpna 2020 organizátoři pestrý zábavný program – dobývání pevnosti, kurz jízdy na in-line bruslích, parkour, malování graffiti, návštěvu kina Luna, dopoledne s mažoretkovou hůlkou, vaření u altánu v Bělském lese, mozkocvičnu, sázení bylinek, prázdninový den se záchranáři, karatisty, velocipedisty nebo cirkusovým uměním, aerobic a mnoho dalších aktivit.

Ochutnávkou k Prázdninám na Jihu bude zahajovací akce v úterý 7. července od 15 hodin v zahradě DK Akord v Ostravě-Zábřehu. Na děti čeká odpoledne plné soutěží a pohybu, mohou se těšit na pohádky, taneční vystoupení nebo skupinu historického šermu. Všechny informace a přihlášku na akci Prázdniny na Jihu najdou zájemci na www.prazdninynajihu.cz.

Prázdninové hlídací dny pro děti pořádá také ostravská městská galerie PLATO. Čtyři celodenní tvůrčí dny se uskuteční vždy ve středy 8. července, 15. července, 22. července a 5. srpna od 9 do 16 hodin pro děti od 6 do 13 let. Galerie pořádá na konci července nově i městský tábor pod názvem Džuláj Kemp (od 27. do 31. července). Je určen pouze 15 dětem od 6 do 12 let. Rodiče mohou dále hlásit starší děti od 12 do 14 let na srpnový tábor Art Kemp (od 10. do 14. srpna), Registrační formuláře jsou k dispozici na webových stránkách www.plato-ostrava.cz. Š