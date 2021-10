Dům umění v Ostravě je pro veřejnost otevřen od úterý do neděle vždy mezi 10. a 18. hodinou. Základní vstupné na výstavu stojí 40 korun, zlevněné 20. Senioři starší 65 let a návštěvníci, kteří se rozhodnou přijít v neděli, mají vstup zdarma. Konec výstavy je naplánován na 5. prosince.

Práce Stevena Holla je na výstavě rozdělena do tří částí. „Sekce Thinking zachycuje akvarelové skici, malé pracovní modely a vzorky materiálů. Building odhaluje proces tvorby prostřednictvím modelů a fotografií, které jsou pořízeny v procesu výstavby. Reflecting pak představuje Hollovy myšlenky prostřednictvím vybraných filmových záznamů, oficiálních vyjádření a publikovaných ohlasů,“ vysvětlil koordinátor výstavy z kanceláře Steven Holl Architects Enrique García.

Výstava STEVEN HOLL: Making Architecture do 5. prosince 2021 Galerie výtvarného umění v Ostravě – Dům umění

Jeho architektonická kancelář Steven Holl Architects realizovala již šedesát šest projektů po celém světě. Jedenáct z nich představuje putovní výstava STEVEN HOLL: Making Architecture, která se poprvé uskutečnila v roce 2018 v New Yorku. Od té doby putuje napříč světem a momentálně má svou českou premiéru v Ostravě.

Steven Holl je uznávaný americký architekt a držitel řady významných ocenění. „Každý z mých projektů začal jako kresba – obvykle akvarelová v sešitku o rozměrech 13 × 18 centimetrů, kterých mám v archivu přes třicet tisíc. Celý proces je projevem radosti a doufám, že ta se pak přenáší i do staveb k potěšení jejich uživatelů,“ řekl.

Výstava STEVEN HOLL: Making Architecture je k vidění do 5. prosince 2021 v Galerii výtvarného umění v Ostravě. | Foto: Veřmiřovská Eliška

Dvanáct projektů světově proslulého amerického architekta Stevena Holla si mohou nově prohlédnout návštěvníci Domu umění v Ostravě. Součástí putovní výstavy STEVEN HOLL: Making Architecture je i projekt nového ostravského koncertního sálu, jehož stavba by měla začít již v příštím roce.

