Tramvaje do Ostravy dorazí na přelomu září a října, kdy na nich začnou technické zkoušky přímo v ostravských ulicích. Zhruba dvacet tisíc kilometrů – podle toho, jak stanoví drážní úřad – budou muset odjet bez cestujících, stejné penzum poté s nimi. „Nejpozději na přelomu ledna a února uvedeme do provozu prvních deset tramvají, abychom mohli čerpat dotace, které nám na tyto vozy byly poskytnuty,“ dodal Daniel Morys.

„Řeknu to laicky - jestliže je například brzda ovládána softwarem, musí mít tento software prokázáno, že nemůže nastat žádná situace, kdy se tramvaj v provozu zachová nebezpečně. Například když shoří počítač nebo se zahltí paměť. Také čelo je projektováno tak, aby byly minimální následky při kontaktu tramvaje s chodci. Nikdy by je neměla vtáhnout pod sebe,“ vysvětluje Zdeněk Sváta.

V plzeňském závodě by mělo být vyrobeno celkem šest vozů, přičemž paralelně s nimi brzy začne výroba v ostravském závodě Škoda Ekova, který společnost nedávno koupila. Postupně se tam výroba zcela přesune a většinu tramvají si tak vyrobí sami Ostravané. Ještě před spuštěním tramvají na trať si tak budou moci ověřit například maximální důraz kladený na bezpečnost.

Exkurze do plzeňského výrobního závodu Škoda se zúčastnilo také několik řidičů DPO, kteří si první vůz – byť stále v nedokončeném stavu – nemohou vynachválit. „Oproti vozidlům, která už v Ostravě jezdí, mají tyto tramvaje rozhodně prostornější kabinu, je v ní i více místa na nohy. Nejlepší na ní je naprostá variabilita sedačky, kterou si mohu nastavit zcela podle svých potřeb. Například oproti tramvajím Stadler je na vyšší úrovni také samotné ovládání vozu,“ pochvaluje si řidič ostravských tramvají Aleš Burakowski.

„Jsem překvapený řadou technologií, které v sobě má nová tramvaj zakomponované. Ať už je to použitý materiál, který se svými pouhými dvanácti centimetry tloušťky umožňuje větší prostor v interiéru, či třeba snadnější nástup na sedadla nad podvozkem, kde není zapotřebí schůdků. Ten sám je zase o úroveň výš, takže otřesy by lidé měli cítit jen minimálně,“ vypozoroval během dvou a půl hodinové prohlídky nových vozů šéf ostravského dopravního podniku Daniel Morys.

Tramvaje pro Ostravu jsou dvoučlánkové, veškeré nutné vybavení mají skryté pod zakrývacími panely u stropu či pod sedadly, aby byl využit každý prostor. Zajímavostí je, že plechy tvořící konstrukci vozu neslouží lidově řečeno k tomu, aby do tramvaje nefoukalo, ale jsou samy nosnými prvky střechy. Kvalitou oplývá také podvozek, jehož části jsou z vícero důvodů nejen svařované, ale také odlévané. Odlitky mají punc německé kvality.

V plzeňském závodě společnosti Škoda Transportation se chýlí ke konci výroba prvních tramvají pro Ostravu. Přes republiku poputují už na přelomu září a října. Na co se po „Stadlerkách“ cestující v Ostravě mohou těšit?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.