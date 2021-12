Devětatřicetiletý muž zde spadl z výšky na betonovou dlažbu. Bezprostředně poté se nalézal v bezvědomí, ale později se záchranáři naštěstí komunikoval.

„Zasahující lékař zjistil u muže poranění v oblasti hlavy, pacient jevil známky silného neklidu a musel být uveden do umělého spánku. Po zajištění dýchacích cest byl převeden na přístrojem řízenou ventilaci,“ poznamenal mluvčí ZZS MS kraje Lukáš Humpl.

Záchranáři naložili zraněnému krční límec, uložili jej do podtlakové matrace a poté šetrně přepravili do Fakultní nemocnice v Ostravě. Předán byl do péče týmu tamního urgentního příjmu.