Dopravní podnik Ostrava (DPO) úsek také zatravní a zrekonstruuje i nástupiště hned tří tramvajových zastávek: Telekomunikační škola, Poruba vozovna a VŠB-TUO, směr centrum. Modernizace za 236 mil. korun, největší letošní investice DPO do infrastruktury, proběhne po celý červenec a srpen 2022 a vyžádá si omezení dopravy.

V úseku bude tramvajová výluka. Během realizace bude omezen i silniční provoz. Stavba je spolufinancována z Operačního programu doprava ve výši 85 % uznatelných nákladů.

„Po rekonstrukci tratě ve Svinově a po loňské úspěšné revitalizaci smyčky Vřesinská teď v Porubě vznikne nejdelší zatravněný úsek tramvajové tratě ve městě. Jedná se o obdobný koncept, který naši cestující znají už z ulice Výškovické. Věříme, že i přes dočasné nepohodlí Porubané zvýšení komfortu z jízdy MHD ocení. Navíc systém pevné jízdní dráhy přináší i ekonomickou návratnost, neboť nevyžaduje tak častou stavební údržbu, zatravnění pak přispívá ke snížení prašnosti,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Miroslav Svozil, náměstek ostravského primátora pro dopravu, doplňuje: „Nástupiště zatávek budou osazeny novým mobiliářem ve standardu města Ostrava, obdobně jako například na zastávce Kotva nebo Důl Jindřich. Nově zrekonstruovaná nástupiště místním nabídnou kombinaci hned několika prvků bezpečnosti: bezbariérový nástup do tramvají, osvětlení nástupní hrany a zábradlí v zastávkách.“

Lucie Baránková Vilamová, starostka městského obvodu Poruba, dodává: „Tramvajová trať na Opavské ulice je klíčovou spojnicí mezi Porubou a zbytkem Ostravy. Je proto jen dobře, že se dopravní podnik rozhodl pro její modernizaci. Přinese nám to sice o prázdninách trochu nepohodlí, ale to bude po skončení prací vyváženo řadou benefitů. Především dojde k výraznému snížení hlučnosti. Zároveň se k lepšímu promění i celý veřejný prostor, protože zatravněná trať vypadá mnohem lépe než štěrk a betonové pražce. A součástí je i rekonstrukce zastávek, které přinesou vyšší komfort cestujícím. Věřím, že Porubané to ocení.“

Z důvodu výluky na ul. Opavské a pokračující výluky na ul. Plzeňské budou upraveny trasy linek č. 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 26, 43, 46 a 59. Všechny tramvajové spoje budou ve směru do Poruby odkloněny do Martinova. Cestující budou přestupovat na zastávce Třebovická. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava. Přes týden v intervalu 3 minuty (špička) a 5 minut (mimo špičku). Provoz linky č. 5 bude zajištěn náhradní autobusovou dopravou s označením NAD5.

Pro osobní dopravu bude omezený průjezd křižovatkami Opavská x Martinovská x Francouzská, Opavská x 17. listopadu a Opavská x Sokolovská, kde mimo MHD nebude možný průjezd mezi Sokolovskou a Porubskou. Průjezd po ul. Opavské bude sveden do jednoho jízdního pruhu, jízdní pruh přilehlý trati bude uzavřen.