V rámci kampaně Objevuj Moravskoslezský kraj bude vstup do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava pro všechny návštěvníky během září a října zadarmo.

Zoo Ostrava. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Od 1. září až do konce října 2020 nebudou muset lidé platit vstupné. Jediné, co musejí udělat, je vyzvednout si u pokladny vstupenku, na základě které budou vpuštěni do zoo. Volný vstup se nevztahuje na parkovné, jízdu zoo vláčkem a safari expresem,“ doplnila mluvčí zoo Šárka Nováková.